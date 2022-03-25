На Юге продолжается стабилизационная операция: ВСУ не дают врагам продвинуться

Наши защитники на Юге Украины уже прочно закрепились на позициях и отражают атаки врага. Поэтому сейчас там уже идет стабилизационная операция.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ за 24 марта. Там отметили, что такого хорошего положения удалось достичь даже с тем, что Россия подло нарушает правила ведения войны.

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Сейчас наши защитники на этом направлении ведут активную фазу военной операции. Это необходимо, чтобы сдержать продвижение оккупационной армии России.

На Юге продолжается ведение оборонительной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны,

– отметили в Генштабе.

Также в сообщении призвали верить в Вооруженные Силы Украины и сохранять спокойствие. Ведь это очень важно для победы в этой борьбе за нашу свободу.

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