На юге украинские воины за ночь ликвидировали 22 россиянина

В южных областях российские захватчики продолжают атаковать мирные населенные пункты. Однако украинские бойцы наносят ответные удары. В частности, за ночь 15 апреля там ликвидировали 22 оккупанта.

В оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации по состоянию на 15 апреля. Там отметили, что уже 51 сутки все силы охраны и обороны Юга вместе со всем украинским народом противостоят полномасштабному вторжению оккупантов.

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Россияне палят по югу и говорят, что это украинцы

На Николаевщине и Херсонщине враг вызывающе наносит ракетно-артиллерийские удары по оккупированным населенным пунктам, где сам же оставил предварительно выбранные позиции, во дворах жилых домов, школах, других объектах инфраструктуры.

Рашисты, коварно прячась за мирным населением, как живым щитом, пытаются склонить местных к ошибочной мысли, что обстрелы – дело украинских военных, а их миссия – так называемых освободителей,

– отметили в командовании.

Украинцы успешно обезвреживают врага

В течение ночи 15 апреля российские захватчики пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области и провести разведку украинских позиций на Херсонщине.

Обе попытки были неудачны: атаку на пост отбили, а разведывательную группу уничтожили.

Общие потери врага только за эту ночь составляют 22 рашиста и 3 единицы техники,

– добавили военные.

Ситуация в Черноморской операционной зоне остается напряженной. Получив разгромное поражение как по корабельному составу, так и по имперским амбициям, вражеские силы взбешенно выискивают способ мести. Россияне усиливают воздушную разведку, активизируют ракетные атаки, диверсионную и агитационную деятельность.

Однако украинские защитники готовы к вражеским атакам: беспилотник-разведчик в Одесской области метко уничтожили силы ПВО, а агитаторы и коллаборанты получают в ответ сознательную проукраинскую позицию местного населения.

Детали о ситуации на Юге: смотрите видео