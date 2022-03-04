На Юге враг хочет прорваться к Николаеву и продолжает наступление на Запорожье и Мариуполь

Россия девятый день полномасштабно атакует Украину. В Таврии убийцы силами до пятнадцати батальонных тактических групп сосредоточили усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

Оккупанты перегруппировались и ввели части оперативных резервов в БТГр. После этого они продолжили наступление в направлении Запорожья.

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Часть сил россияне перебросили на Мариуполь.

Временный успех

Кроме этого, террористы ввели в операцию десантно-штурмовые подразделения вооруженных сил России в направлении Николаева. Их остановили по дороге в город, но они имели временный успех в направлении Вознесенска.

Перевозят преступников

Генштаб сообщил, что фиксируют перемещение большого количества транспорта из временно оккупированной территории Крыма. Там россияне перевозят преступников с мест тюрем для организации диверсий в Николаевской области.

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