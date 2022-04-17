На Юге ВСУ уничтожили 15 оккупантов, 2 единицы тяжелой бронированной техники и вооружение

На Южном направлении Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать захватчиков – к утру 17 апреля украинцы ликвидировали 15 оккупантов и 2 единицы бронетехники.

В Николаевской и Херсонской области россияне укрепляют свои позиции и беспощадно обстреливают украинских защитников. Несмотря на это, противник несет потери – только за утро 17 апреля украинские воины уничтожили 15 оккупантов и 2 тяжелые бронемашины.

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Несмотря на дерзкие агрессивные действия России, ВСУ продолжают защищать Юг от оккупантов.

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