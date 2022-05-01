Такие данные сообщили на вечер 30 апреля. К счастью, враг не продвигается дальше.

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ВСУ на Юге уничтожили важную технику врага

Командование сообщило, что при новых попытках разведки обстановки беспилотниками, противник потерял еще 2 "Орлана-10" в Николаевской области.

В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1",
– сообщило командование.

Кроме того, на Змеином ВСУ уничтожили:

  • 3 зенитные установки;
  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
  • машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием;
  • 42 рашистов.

Также людей на Юге призывали осторожничать накануне поминальных дней. В командовании призывали избегать массовых скоплений народа, соблюдать ограничения комендантского часа, не посещать запретные зоны и территории.

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