Такие данные сообщили на вечер 30 апреля. К счастью, враг не продвигается дальше.
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ВСУ на Юге уничтожили важную технику врага
Командование сообщило, что при новых попытках разведки обстановки беспилотниками, противник потерял еще 2 "Орлана-10" в Николаевской области.
В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1",
– сообщило командование.
Кроме того, на Змеином ВСУ уничтожили:
- 3 зенитные установки;
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
- машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием;
- 42 рашистов.
Также людей на Юге призывали осторожничать накануне поминальных дней. В командовании призывали избегать массовых скоплений народа, соблюдать ограничения комендантского часа, не посещать запретные зоны и территории.
Последние новости о ситуации на Юге страны
- Враг 30 апреля ориентировочно в 18:30 нанес ракетный удар в Одесской области. В результате атаки уничтожил взлетно-посадочную полосу аэропорта, которую строили 5 лет и открыли только в 2021 году.
- 30 апреля в Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов. Речь идет о территории Херсона, Каховского района, Новотроицкой и Чаплинской общины.
- Российские оккупанты продолжают атаку на Николаевщину. Именно поэтому там в течение 29 апреля 5 человек получили ранения. К счастью, детей среди пострадавших нет.
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