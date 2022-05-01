Такие данные сообщили на вечер 30 апреля. К счастью, враг не продвигается дальше.

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ВСУ на Юге уничтожили важную технику врага

Командование сообщило, что при новых попытках разведки обстановки беспилотниками, противник потерял еще 2 "Орлана-10" в Николаевской области.

В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1",

– сообщило командование.

Кроме того, на Змеином ВСУ уничтожили:

3 зенитные установки;

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием;

42 рашистов.

Также людей на Юге призывали осторожничать накануне поминальных дней. В командовании призывали избегать массовых скоплений народа, соблюдать ограничения комендантского часа, не посещать запретные зоны и территории.

Последние новости о ситуации на Юге страны

Враг 30 апреля ориентировочно в 18:30 нанес ракетный удар в Одесской области. В результате атаки уничтожил взлетно-посадочную полосу аэропорта, которую строили 5 лет и открыли только в 2021 году.

30 апреля в Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов. Речь идет о территории Херсона, Каховского района, Новотроицкой и Чаплинской общины.

Российские оккупанты продолжают атаку на Николаевщину. Именно поэтому там в течение 29 апреля 5 человек получили ранения. К счастью, детей среди пострадавших нет.

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