Такі дані повідомили станом на вечір 30 квітня. На щастя, ворог не просувається далі.
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ЗСУ на Півдні знищили важливу техніку ворога
Командування повідомило, що при нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 "Орлани-10" на Миколаївщині.
На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1",
– повідомило командування.
Окрім того, на Зміїному ЗСУ знищили:
- 3 зенітні установки;
- зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
- машину зв'язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням;
- 42 рашисти.
Також людей на Півдні закликали бути обережними напередодні поминальних днів. У командуванні закликали уникати масових скупчень народу, дотримуватися обмежень комендантської години, не відвідувати заборонені зони та території.
Останні новини про ситуацію на Півдні країни
- Ворог 30 квітня орієнтовно о 18:30 завдав ракетного удару на Одещині. Внаслідок атаки знищив злітно-посадкову смугу аеропорту, яку будували 5 років та відкрили тільки у 2021 році.
- 30 квітня у Херсонській області зник мобільний зв'язок і інтернет усіх операторів. Мовиться про територію Херсону, Каховського району, Новотроїцька та Чаплинська громади.
- Російські окупанти продовжують атаку на Миколаївщину. Саме тому там протягом 29 квітня 5 людей отримали поранення. На щастя, дітей серед постраждалих немає.
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