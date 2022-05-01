Такі дані повідомили станом на вечір 30 квітня. На щастя, ворог не просувається далі.

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ЗСУ на Півдні знищили важливу техніку ворога

Командування повідомило, що при нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 "Орлани-10" на Миколаївщині.

На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1",
– повідомило командування.

Окрім того, на Зміїному ЗСУ знищили:

  • 3 зенітні установки;
  • зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";
  • машину зв'язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням;
  • 42 рашисти.

Також людей на Півдні закликали бути обережними напередодні поминальних днів. У командуванні закликали уникати масових скупчень народу, дотримуватися обмежень комендантської години, не відвідувати заборонені зони та території.

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