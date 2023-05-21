О смерти воина сообщил исполняющий обязанности городского головы Полтавы Андрей Карпов. По его словам, Юлиан Матвийчук пошел воевать с врагом добровольно.

Смотрите также Ушел выручать своих, – Алла Мазур сообщила о гибели близкого человека на фронте

Что известно о жизни Героя

Мужчина служил в подразделении аэроразведки "Соловей" 116-й отдельной бригады территориальной обороны.

Юлиан Матвийчук – выпускник ПНПУ, учитель истории по специальности. Являлся активным участником Революции достоинства. В 2014-2015 годах принимал участие в проведении АТО на востоке Украины.

Дважды избирался депутатом Полтавского городского совета, возглавлял Полтавскую городскую ячейку ВО "Свобода". Кроме того, воин был одним из соучредителей общественной организации SavePoltava.

Второй раз стал в защиту Украины с оружием в руках в первый день полномасштабного вторжения россиян. У павшего воина осталась жена и маленькая дочь,

– говорится в посте.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким умершего Юлиана Матвийчука. Вечная память Герою!

Реквизиты для материальной поддержки семьи:

4149609003375294 Приват (Лиля Матвийчук)

4441114445383001 Монобанк

Болезненные потери Украины на войне