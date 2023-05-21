О смерти воина сообщил исполняющий обязанности городского головы Полтавы Андрей Карпов. По его словам, Юлиан Матвийчук пошел воевать с врагом добровольно.
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Что известно о жизни Героя
Мужчина служил в подразделении аэроразведки "Соловей" 116-й отдельной бригады территориальной обороны.
Юлиан Матвийчук – выпускник ПНПУ, учитель истории по специальности. Являлся активным участником Революции достоинства. В 2014-2015 годах принимал участие в проведении АТО на востоке Украины.
Дважды избирался депутатом Полтавского городского совета, возглавлял Полтавскую городскую ячейку ВО "Свобода". Кроме того, воин был одним из соучредителей общественной организации SavePoltava.
Второй раз стал в защиту Украины с оружием в руках в первый день полномасштабного вторжения россиян. У павшего воина осталась жена и маленькая дочь,
– говорится в посте.
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Болезненные потери Украины на войне
- Защищая свою Родину от нашествия русских захватчиков, погиб 19-летний воспитанник детско-юношеской школы "Смена-Белый Барс" Александр Колонюк.
- На Бахмутском направлении 6 апреля трагически погиб американец Кристофер Джеймс Кэмпбелл. Он был воином Интернационального легиона.
- Также под Бахмутом, спасая раненых собратьев, погиб украинский фотограф-естествоиспытатель Денис Кривой. Денис пошел защищать Украину весной 2022 добровольцем и был в Силах специальных операций.