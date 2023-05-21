Про смерть воїна повідомив виконувач обов'язків міського голови Полтави Андрій Карпов. За його словами, Юліан Матвійчук пішов воювати з ворогом добровільно.
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Що відомо про життя Героя
Чоловік служив у підрозділі аеророзвідки "Соловей" 116-ї окремої бригади територіальної оборони.
Юліан Матвійчук – випускник ПНПУ, вчитель історії за фахом. Був активним учасником Революції гідності. У 2014-2015 роках брав участь у проведенні АТО на сході України.
Двічі обирався депутатом Полтавської міської ради, очолював Полтавський міський осередок ВО "Свобода". Крім того, воїн був одним зі співзасновників громадської організації "SavePoltava".
Вдруге став на захист України зі зброєю у руках у перший день повномасштабного вторгнення росіян. У полеглого воїна залишилася дружина та маленька донечка,
– йдеться у пості.
Реквізити для матеріальної підтримки родини:
- 4149609003375294 Приват (Ліля Матвійчук)
- 4441114445383001 Монобанк
Болючі втрати України на війні
- Захищаючи свою Батьківщину від навали російських загарбників, загинув 19-річний вихованець дитячо-юнацької школи "Зміна-Білий Барс" Олександр Колонюк.
- На Бахмутському напрямку 6 квітня трагічно загинув американець Крістофер Джеймс Кемпбелл. Він був воїном Інтернаціонального легіону.
- Також під Бахмутом, рятуючи поранених побратимів, загинув український фотограф-натураліст Денис Кривий. Денис пішов захищати Україну навесні 2022 року добровольцем та був у Силах спеціальних операцій.