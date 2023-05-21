Про смерть воїна повідомив виконувач обов'язків міського голови Полтави Андрій Карпов. За його словами, Юліан Матвійчук пішов воювати з ворогом добровільно.

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Що відомо про життя Героя

Чоловік служив у підрозділі аеророзвідки "Соловей" 116-ї окремої бригади територіальної оборони.

Юліан Матвійчук – випускник ПНПУ, вчитель історії за фахом. Був активним учасником Революції гідності. У 2014-2015 роках брав участь у проведенні АТО на сході України.

Двічі обирався депутатом Полтавської міської ради, очолював Полтавський міський осередок ВО "Свобода". Крім того, воїн був одним зі співзасновників громадської організації "SavePoltava".

Вдруге став на захист України зі зброєю у руках у перший день повномасштабного вторгнення росіян. У полеглого воїна залишилася дружина та маленька донечка,

– йдеться у пості.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого Юліана Матвійчука. Вічна пам'ять Герою!

Реквізити для матеріальної підтримки родини:

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Болючі втрати України на війні