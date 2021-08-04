Юлии Кузьменко суд изменил меру пресечения: теперь она под ночным домашним арестом

Юлии Кузьменко изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Также суд принял решение снять электронный браслет.

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения 4 августа. Об этом сообщил адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Шеремета Тарас Беспалый.

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Суд оставил Кузьменко под ночным домашним арестом

Суд частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения. Круглосуточный домашний арест заменили на ночной.

Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет,

– написал Тарас Беспалый.

Юлия Кузьменко должна находиться дома с 23 до 06 часов утра.

Перед этим 29 июня Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения двум обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Яне Дугарь – действие обязанностей, Юлии Кузьменко – круглосуточный домашний арест.

Дело об убийстве Павла Шеремета