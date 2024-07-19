По стопам Безуглой: из "Слуги народа" вышла еще один нардеп

Народный депутат Юлия Яцик вышла из парламентской фракции "Слуга Народа". Теперь в коалиции официально остается 233 депутата.

В 2019 году Яцик была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа" по избирательному округу №79 (Запорожская область). Она является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Юлия Яцик вышла из "Слуги народа"

О выходе Юлии Яцик из коалиции стало известно 19 июля.

Два предыдущих заявления, которые депутат подавала в 2020 и 2023 годах, не хотели удовлетворять. Однако на этот раз она прошла все процедуры согласования.

По словам самой Юлии Яцик, она была тем депутатом, которая поднимала вопрос о хищении гуманитарной помощи, в частности со стороны должностных лиц Офиса президента, и "это не нравилось".

И вообще я занимаю собственную позицию. У меня есть собственное мнение по поводу законопроектов, я их изучаю и не голосую по указанию,

– объяснила свое решение Яцик.

Стоит отметить, что парламентарий вышла из партии "Слуга народа" в 2022 году, однако два года оставалась в одноименной фракции.

Ранее из фракции "Слуга народа" вышла также Марьяна Безуглая. Она вышла по собственному заявлению и заявила, что не желает ассоциировать себя с фракцией.