У 2019 році Яцик була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" за виборчим округом №79 (Запорізька область). Вона є членкинею парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Читайте також Це сором, – нардеп із фракції "Голос" про скандальний "антикорупційний законопроєкт"

Юлія Яцик вийшла зі "Слуги народу"

Про вихід Юлії Яцик з коаліції стало відомо 19 липня.

Дві попередні заяви, які депутатка подавала у 2020 та 2023 роках, не хотіли задовольняти. Однак цього разу вона пройшла всі процедури погодження.

За словами самої Юлії Яцик, вона була тією депутаткою, яка порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку посадовців Офісу президента, і "це не подобалося".

І взагалі я займаю власну позицію. У мене є власна думка з приводу законопроєктів, я їх вивчаю і не голосую за вказівкою,

– пояснила своє рішення Яцик.

Варто зазначити, що парламентарка вийшла з партії "Слуга народу" у 2022 році, однак два роки залишалась в однойменній фракції.

Раніше з фракції "Слуга народу" вийшла також Мар'яна Безугла. Вона вийшшла за власною заявою та заявила, що не бажає асоціювати себе з фракцією.