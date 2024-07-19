Народний депутат, фракція "Голос" Роман Лозинський наголосив 24 Каналу, що це великий сором для парламенту. Потрібно робити все, щоб цей скандальний законопроєкт не протягнули у другому читанні.

До теми Резонансний законопроєкт щодо відповідальності за корупцію: що з ним не так

"Насправді це великий сором парламенту. Законопроєкт, за який ні я, ні колеги з моєї фракції не голосували. По факту він дає право легалізувати корупцію. Потім, якщо буде кримінальна справа та вирок, можна відкупитися", – сказав він.

Зверніть увагу! У цьому законопроєкті мовиться, що чиновник, якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, може заплатити штраф у розмірі від 102 до 204 мільйонів гривень.

Так корупціонери зможуть відкупитись

Роман Лозинський зазначив, що поки ніяк не може назбиратись голосів за заборону російської православної церкви, позбавлення зрадників звань і так далі, то на цей законопроєкт знайшлося 226 голосів. Його з усіх сил намагатимуться блокувати у другому читанні.

Дуже рентабельно. Тепер кожен корупціонер зможе порахувати, наскільки вигідна та чи інша корупційна угода, тому що можна буде порахувати, за скільки вони відкупляться. У законопроєкті є суми, за які можна потім йти на договір зі слідством,

– підкреслив нардеп.

Потрібна невідворотність покарань

Народний депутат пояснив, що наповнити бюджет можна буде, якщо у парламенті будуть прийняті законопроєкти судової реформи. Тоді буде невідворотність покарань. За корупційні злочини буде тюрма. Державна казна наповниться, бо красти буде просто невигідно.

Зараз справ багато, але результати дуже низькі. А тепер ще й до цього ти можеш прорахувати, що вкрав 100 гривень – заплатив 30 та вийшов у плюс 70. Країна, яка бореться за корупціонерів під час повномасштабної війни – це абсолютний сюр, абсурд та сором,

– зауважив він.

Зараз готуються до другого читання, щоб не було жодних шансів знову "протягнути" цей законопроєкт. Тут дуже важливий розголос суспільства. Лозинський закликав українців не мовчати та постійно поширювати інформацію у соцмережах.