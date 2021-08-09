Надеюсь, я вернусь хоть частично, – Кузьменко о намерениях работать в кардиологии

Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу убийства Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Сняв электронный браслет с ноги, надо привыкнуть к обычным вещам.

О своей жизни после изменения санкций рассказала детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко. Больше года она не могла выходить из дома.

Важно Если за Дугарь следят, то и за мной могут, – Кузьменко

По ее словам, несмотря на то, что такое решение суда является радостной новостью, чувствует себя странно. "Нужно привыкать к городу, который изменился во время карантина", – пояснила врач.

Кузьменко о процессе восстановления

Процесс восстановления будет длительным, однако с чего-то надо начинать. "Сейчас я адаптируюсь к городу, изменившимся условиям. Попробую прийти на работу и преодолеть психологический момент", – убеждена врач.

Я все же надеюсь, что вернусь частично. С изменением круглосуточного домашнего ареста на ночной, я смогу днем ​​приходить на работу (в Охматдет – 24 канал),

– отметила она.

Сейчас волонтер не может полностью вернуться на работу в Охматдет, так как в сентябре запланировано немало судебных заседаний.

Кузьменко подтвердила, что дело о ее заключении должны зарегистрировать в Европейском суде по правам человека.

Юлия Кузьменко о жизни без электронного браслета: смотрите видео

Дело об убийстве Шеремета: главное