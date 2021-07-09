Мендель подтвердила, что станет новым советником Ермака

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что она продолжит работу в Офисе Президента. Правда, на совсем другой должности. Мендель станет советником Андрея Ермака.

Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов. Указ о назначении Мендель советником главы ОП должен появиться в скором времени.

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Экс-представитель Зеленского отметила, что еще ждет указ о своем увольнении. Она обозначила, что указ может быть 9 июля, или уже на выходных. В то же время она не уточнила, будет ли работать в штате. Однако ранее СМИ предполагали, что Мендель будет внештатным советником Ермака.

Карьера Мендель в ОП

Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. На этой должности она проработала до 30 апреля 2021-го.

Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, причиной отставки стал слишком напряженный рабочий график и хейт со стороны ее противников.

После увольнения с должности Мендель написала книгу о своей работе в Офисе Президента и самоидентификации украинцев.