Мендель призналась, сколько зарабатывала на должности спикера Зеленского

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского – Юлия Мендель – рассказала, что сейчас официально не работает. Также она призналась, сколько зарабатывала на должности спикера президента.

По словам Менделя, в начале работы ей платили 15 тысяч гривен. Об этом бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк, информирует 24 Канал.

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Сколько Мендель зарабатывала на должности спикера Зеленского

Как рассказала Мендель, в начале работы у Зеленского у нее было 15 тысяч гривен, а уже в конце, когда шла, было 45.

Были еще какие-то премии,

– отметила она.

На сегодняшний день Мендель в Украине нигде не работает. Она пишет статьи в иностранные издания.

"В The Washington Post я не наемный сотрудник, я пишу колонки. Работаю на себя. Писала для Politico, Evening Standard", – рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Как сейчас живет Мендель