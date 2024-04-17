Юлия Навальная вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

В среду, 17 апреля, журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошла и жена умершего российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия Навальная.

Так, она возглавила категорию "Лидеры". Текст о Навальной, посвященный ее включению в список Time, написала вице-президент США Камала Харрис.

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Навальная в топ-100 самых влиятельных людей мира

В тексте Харрис вспомнила, как Навальная выступала на Мюнхенской конференции по безопасности после новости о смерти своего мужа, и отметила, что она "с огромным мужеством осудила ложь и жестокость российских властей".

"Позже в тот же день мы встретились и поговорили о ее детях и о том, что ее семья думает о судьбе не только ее мужа, но и его дела. К счастью, Юлия Навальная теперь взяла на себя роль лидера на мировой арене. Навальная пообещала продолжать борьбу своего мужа за справедливость и верховенство закона, давая новую надежду тем, кто борется с коррупцией и за свободную, демократическую Россию. И при этом она демонстрирует исключительную самоотверженность и силу. С того дня в Мюнхене Навальная стала не только символом демократических ценностей, но и мужественным борцом за них. Соединенные Штаты поддерживают ее – и всех, кто борется за свободу и демократию", – написала Харрис.

Есть ли в списке 100 самых влиятельных людей года украинцы

В этом списке есть имя только одного украинца. В частности, речь идет о главе Офиса Президента Андрея Ермака, который также вошел в категорию "Лидеры".

К слову, в этой категории также есть премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей, глава польского правительства Дональд Туск и другие. Ознакомиться с полным перечнем можно – здесь.