Она долго искала, где сможет эффективнее всего оборонять Украину. В конце концов, она стала частью "Стальной границы".

Смотрите также Больше года служил на Закарпатье и скрылся через Венгрию: в Украине разоблачили агента Кремля

История служащей ГНСУ

Военнослужащая "Ведьма" рассказала, что начало полномасштабного вторжения она встретила дома в Черновицкой области. В тот день она как обычно отправила старшую дочь в школу, а сына в садик.

Женщина решила включить телевизор и натолкнулась на выступление президента – ее затронули слова о том, что каждый человек важен в обороне Украины. Она решила вернуться в воинскую часть, где проходила службу раньше, даже несмотря на декрет.

Бойчина рассказала, что сначала выполняла штабную работу – работала с документами. Однако она не ощущала важности в этот момент. Тогда "Ведьма" решила сменить место службы и перевелась в аэропорт. Там она тоже не нашла себя. После этого она стала частью "Стальной границы".

Делаю все возможное для того, чтобы быть полезной стране, бойцам, которые в моем подчинении,

– подчеркнула она.

Также бойчина раскритиковала мужчин, находящихся за границей. Она привела в пример своего бывшего мужа и заявила, что, наверное, не хотела бы с ним общаться. Пока она мечтает только об одном – о победе Украины.

Думаю, что у нас сейчас на всех одна мечта – к победе, завершению войны. Ну и – увидеть родных, обнять детей. Это то, чего хочется больше всего,

– отметила "Ведьма".

История пути на службе военной "Ведьмы": смотрите видео

Деятельность Госпогранслужбы: последние новости