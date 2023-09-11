В Госпогранслужбе подчеркнули, что это были летательные аппараты FPV, оснащенные функцией "вид от первого лица". В конце концов, от вражеского оружия осталось только пожарище.

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Как пограничники уничтожили вражеские дроны

В ГПСУ отметили, что эта российская атака произошла в Запорожском направлении. В частности, там пограничники хорошо поиздевались над вражеским БПЛА.


Российские дроны пытались атаковать позиции пограничников / Фото ГПСУ

Первый летательный аппарат остановило антидроновое ружье охотника, который имел позывной "Француз". А следующую волну вражеских летательных аппаратов уничтожил из снайперского антидронового оружия пограничник "Фугач".


Вражеские дроны уничтожили пограничники / Фото ГПСУ

Стая враждебных FPV поплатилась за атаку пограничных позиций,
– отметили в ГПСУ.

В заключение украинские пограничники подчеркнули, что от правильных действий наших защитников вражеские коптеры "позорно взрывались в воздухе" или "беспомощно садились". Таким образом, ГПСУ показали настоящий мастер-класс по уничтожению российских беспилотных летательных аппаратов.

Россияне имеют безумные потери на фронте

  • Командиры 3-й отдельной штурмовой бригады "Макар" и "Натс" рассказали, что только за один штурм им удалось ликвидировать около 500 оккупантов. Наши защитники отметили, что интенсивность боев высока, однако у них есть мотивация отражать атаки врага.
  • Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики пытались вернуть свои утраченные позиции на левобережье Херсонской области. В то же время ВСУ смогли уничтожить 6 катеров русской армии в дельте реки Днепр.
  • Кроме этого, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео работы украинских защитников на Бахмутском направлении. Там наши солдаты успешно уничтожают российскую тяжелую технику и личный состав русской армии.
  • Стоит отметить, что украинские спецназовцы с ГУР МО смогли вернуть под контроль Украины "вышки Бойко". К тому же, наши защитники прихватили с собой несколько трофейных единиц вражеской техники.