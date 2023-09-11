В Госпогранслужбе подчеркнули, что это были летательные аппараты FPV, оснащенные функцией "вид от первого лица". В конце концов, от вражеского оружия осталось только пожарище.

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Как пограничники уничтожили вражеские дроны

В ГПСУ отметили, что эта российская атака произошла в Запорожском направлении. В частности, там пограничники хорошо поиздевались над вражеским БПЛА.



Российские дроны пытались атаковать позиции пограничников / Фото ГПСУ

Первый летательный аппарат остановило антидроновое ружье охотника, который имел позывной "Француз". А следующую волну вражеских летательных аппаратов уничтожил из снайперского антидронового оружия пограничник "Фугач".



Вражеские дроны уничтожили пограничники / Фото ГПСУ

Стая враждебных FPV поплатилась за атаку пограничных позиций,

– отметили в ГПСУ.

В заключение украинские пограничники подчеркнули, что от правильных действий наших защитников вражеские коптеры "позорно взрывались в воздухе" или "беспомощно садились". Таким образом, ГПСУ показали настоящий мастер-класс по уничтожению российских беспилотных летательных аппаратов.

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