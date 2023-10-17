Вона довго шукала, де зможе найефективніше обороняти Україну. Врешті-решт вона стала частиною "Сталевого кордону".

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Історія службовиці ДПСУ

Військовослужбовиця "Відьма" розповіла, що початок повномасштабного вторгнення вона зустріла вдома, у Чернівецькій області. У той день вона як завжди відправила старшу доньку в школу, а сина в садочок.

Жінка вирішила ввімкнути телевізор та натрапила на виступ президента – її зачепили слова про те, що кожна людина важлива в обороні України. Вона вирішила повернутися у військову частину, де проходила службу раніше, навіть попри декрет.

Бійчиня розповіла, що спочатку виконувала штабну роботу – працювала з документами. Однак вона не відчувала важливості у цей момент. Тоді "Відьма" вирішила змінити місце служби та перевелася до аеропорту. Там вона також не знайшла себе. Після цього вона стала частиною "Сталевого кордону".

Роблю все можливе для того, щоб бути корисною країні, бійцям, які в моєму підпорядкуванні,

– наголосила вона.

Також бійчиня розкритикувала чоловіків, які перебувають за кордоном. Вона привела в приклад свого колишнього чоловіка і заявила, що певно не хотіла б з ним спілкуватися. Наразі вона мріє лише про одне – про перемогу України.

Думаю, що в нас зараз на всіх одна мрія – до перемоги, завершення війни. Ну і – побачити рідних, обійняти діток. Це те, чого хочеться найбільше,

– зазначила "Відьма".

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