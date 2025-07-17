Юлию Свириденко назначили премьер-министром Украины
- Юлию Свириденко назначили премьер-министром Украины, за нее проголосовали 262 депутата Верховной Рады.
- Голосование: 201 голос от "Слуги народа", 1 от "Голоса", 10 от "Восстановление", 12 от "За майбутнє", 15 от "Доверие"; 22 депутата проголосовали против, 26 воздержались, 22 не голосовали.
- Свириденко стала второй женщиной на посту премьер-министра Украины после Юлии Тимошенко.
Верховная Рада Украины 17 июля проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины. За соответствующее решение отдали голос 262 депутата.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.
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Как происходило голосование за Свириденко в Раде?
Ярослав Железняк рассказал, что за Юлию Свириденко проголосовали 262 народных депутата из таких фракций:
"Слуга народа" – 201 голос;
"Европейская солидарность" – 0 голосов;
"Батькивщина" – 0 голосов;
"Голос" – 1 голос;
"Восстановление" – 10 голосов;
"За будущее" – 12 голосов;
"Доверие" – 15 голосов;
Как голосовали за назначение Юлии Свириденко на должность премьера по фракциям / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка
Также стало известно, что 22 народных депутата проголосовали против назначения Юлии Свириденко главой правительства. Еще 26 воздержались, а 22 не голосовали.
Сколько нардепов проголосовали "за", "против" и "воздержались" / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка
Однако голосами большинства решение о назначении новой главы правительства было принято.
Таким образом Юлия Свириденко стала 19-й премьер-министром, а также второй женщиной главой Кабинета Министров Украины. До нее дважды правительство возглавляла Юлия Тимошенко в 2005 и с 2007 по 2010 годы.
Какие задачи в правительстве ставит перед собой Свириденко?
Юлия Свириденко отмечала, что Владимир Зеленский поставил перед ней задачи, которые хотел бы видеть в работе нового правительства. Среди них: укрепление экономического потенциала Украины, расширение программ поддержки украинцев, масштабирование производства собственного оружия.
По словам нового премьера, реализовать эти задачи она хочет благодаря дерегуляции, сокращении некритических расходов и обеспечении обороны. Свириденко подчеркнула, что первоочередным приоритетом правительства будет обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и обеспечение стабильности нашего государства.
До должности премьер-министра Украины Юлия Свириденко была первым вице-премьером – министром экономики Украины. На этой должности до отставки правительства Дениса Шмыгаля она пробыла почти 4 года.