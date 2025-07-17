Юлию Свириденко назначили премьер-министром Украины

Верховная Рада Украины 17 июля проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины. За соответствующее решение отдали голос 262 депутата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Как происходило голосование за Свириденко в Раде?

Ярослав Железняк рассказал, что за Юлию Свириденко проголосовали 262 народных депутата из таких фракций:

"Слуга народа" – 201 голос;

"Европейская солидарность" – 0 голосов;

"Батькивщина" – 0 голосов;

"Голос" – 1 голос;

"Восстановление" – 10 голосов;

"За будущее" – 12 голосов;

"Доверие" – 15 голосов;



Как голосовали за назначение Юлии Свириденко на должность премьера по фракциям / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

Также стало известно, что 22 народных депутата проголосовали против назначения Юлии Свириденко главой правительства. Еще 26 воздержались, а 22 не голосовали.



Сколько нардепов проголосовали "за", "против" и "воздержались" / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

Однако голосами большинства решение о назначении новой главы правительства было принято.

Таким образом Юлия Свириденко стала 19-й премьер-министром, а также второй женщиной главой Кабинета Министров Украины. До нее дважды правительство возглавляла Юлия Тимошенко в 2005 и с 2007 по 2010 годы.

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