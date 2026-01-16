Королева популизма, газовые кабальные соглашения с Россией и "Пропало все": большая биография Юлии Тимошенко

Под вечер 13 января 2026 года в НАБУ сообщили, что на взятке был разоблачен руководитель парламентской фракции. Имени названо не было, но быстро выяснилось, что это "Батькивщина", а таинственный коррупционер – не обычная "кнопка", а целая ветеранка украинской политики – 65-летняя Юлия Тимошенко.

На следующее утро НАБУ показали кадры обыска в офисе Тимошенко и ее саму, кокетливо заблюренную. Впоследствии сама Юлия Тимошенко публично подтвердила, что ее разоблачили, но заявила, что это провокация против нее.

Что это было – выяснит суд, а пока расследование продолжается, 24 Канал берет на себя смелость рассказать, кто же такая Юлия Тимошенко и какую роль сыграла в украинской политике.

Биография Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске (ныне – город Днепр). Тимошенко – фамилия мужа политика. При рождении ее звали Юлия Григян. Отец – Владимир Абрамович Григян, бывший диспетчер таксопарка в Днепропетровске.

Сама Юлия Тимошенко когда-то говорила, что ее отец – из Латвии, его настоящая фамилия Grigjanis, которая претерпела изменения из-за советской бюрократии. Однако, враги политика часто использовали этот факт для атак с антисемитской окраской.

Так или иначе, но отец оставил семью, когда его дочери было 3 года. Далее ее воспитывала мать – Людмила Телегина. Ее фамилию Юлия возьмет после окончания школы.

Мать девушки была важным человеком в советском Днепропетровске (тогда – закрытом городе и хабе оборонной промышленности), она работала в горкоме КПСС и занималась "квартирным вопросом" – критически важным во времена СССР (напомним, тогда жилье обычно не покупали, а получали в очередях, а гражданка Телегина отвечала за формирование этих очередей).



Юлия Тимошенко в молодые годы / Фото из фейсбука политика

Благодаря успешной матери Юлия с малых лет жила с привилегиями и ни в чем не отказывала. Она училась в элитной школе №75, а затем поступила в Горный институт на факультет автоматики-телемеханики, откуда перевелась на экономфак ДГУ (ныне – Днепропетровский национальный университет). Получила диплом с отличием по специальности "Экономика труда" с квалификацией "инженер-экономист".

Во время учебы Юлия в 1979 году вышла замуж за сына влиятельного местного чиновника Александра Тимошенко и так окончательно оформила свое нынешнее имя, которое впоследствии станет брендом.



Свадебная карточка Юлии и Александра Тимошенко / Архивное фото

После окончания учебы 4 года работала на Днепровском машиностроительном заводе (ДМЗ) в должности инженера-экономиста. Это было очень престижное по советским меркам место. ДМЗ – предприятие-спутник знаменитого оборонного гиганта "Южмаша". В это время там был сначала секретарем парткома, а впоследствии руководителем – Леонид Кучма.

Также надо учитывать, что попала она туда официально по распределению (системой, существовавшей в СССР, и для "простых людей", лишенных привилегий, обычно означала жребий в далекую провинцию на краю советской империи, зато Юлия Тимошенко получила "теплое место" дома).



Семья Тимошенко за чаем и с ковром – символом семейного уюта во времена "Совка" / Архивное фото

Как начиналась бизнес-карьера Тимошенко?

Вскоре СССР начал рушиться, а с ним – и сытая жизнь представителей среднего звена советской элиты. Надо отдать Юлии Тимошенко должное – она не растерялась в турбулентные времена, а пошла в бизнес. Очень помог свекор – чиновник из Днепропетровского облсовета, который дал сыну и невестке деньги на открытие сети видеосалонов в Днепропетровске.

В конце 1980-х – начале 1990-х это был очень маржинальный бизнес, ведь уставшие от "совка" люди хотели увидеть настоящую жизнь и получили такую возможность благодаря пиратским видеокассетам.

Бизнес семьи Тимошенко быстро пошел вверх, а больших проблем с другим симптомом эпохи первоначального накопления капитала – бандитами/рекетирами не было, поскольку свекор предоставил надежную "крышу". Флагманской точкой стал видеопрокат в летнем кинотеатре парка имени Шевченко. Под него была создана фирма "Терминал", где Юлия Тимошенко стала коммерческим директором.



Бизнес-леди Юлия Тимошенко / Архивное фото

За три года Тимошенки достаточно заработали для следующего шага – захода на рынок продажи дефицитного в начале 1990-х бензина. Семья начинает торговлю нефтепродуктами через Российскую товарно-сырьевую биржу, а в 1991 году запускает корпорацию "Украинский бензин", где Юлия уже была гендиректором.

Благодаря админресурсу и умению договариваться со всеми заинтересованными лицами компания Тимошенко стала монополистом в поставках нефтепродуктов для сельского хозяйства Днепропетровской области.



Тимошенко ведет переговоры / Архивное фото

В то же время муж Александр Тимошенко создал международную компанию "Сиаль", которая подхватила немного пришедшую в упадок во времена перестройки разработку месторождений красного гранита. Оборот компании составлял 84 миллиона долларов в год. Это превратило семью в очень состоятельных людей.

Впоследствии корпорацию "Украинский бензин" перерегистрировали в промышленно-финансовую корпорацию, которую решили назвать не банально. Так возникли знаменитые "Единые энергетические системы Украины". Тимошенко стала президентом этой компании, которая достигла годового объема продаж в 11 миллиардов долларов и имела монополию на торговлю российским природным газом в Украине.



Юлия Тимошенко и самый богатый человек Украины начала 90-х Евгений Щербань / Архивное фото

Такой быстрый и масштабный успех не мог не быть незамеченным. В 1995 году Тимошенко задержали в аэропорту Запорожья при попытке вывезти валюту в размере 26 тысяч долларов при тогдашнем лимите в 500 долларов. Против нее и ее мужа открыли уголовные дела за контрабанду валюты. Это был прямой сигнал от власти. И Тимошенко его хорошо поняла, поэтому для защиты своих с мужем денег и бизнеса подалась в политику.

Помог с этим давний знакомый – Павел Лазаренко, ныне известный как "отец украинской коррупции", а тогда – действующий премьер-министр Украины, который имел солидную официальную власть и не менее мощные теневые возможности).

Как начиналась политическая карьера Тимошенко?

Дебют Юлии Владимировны состоялся в 1997 на довыборах во второй созыв Верховной Рады. На тот момент она была беспартийной. В парламенте стала членом Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Но уже вскоре Тимошенко влилась в политсилу Павла Лазаренко – партии "Громада" и стала первым заместителем ее председателя.

У Тимошенко и Павла Лазаренко давняя история отношений / Фото из соцсетей

В 1998 году Тимошенко во второй раз стала нардепом, теперь – от "Громады" и получила очень важное назначение – председатель бюджетного Комитета.

Это были не лучшие времена для ее патрона и нового издания так называемого "Днепропетровского клана". На Лазаренко завели несколько уголовных дел в Украине и Швейцарии, а тот не додумался ни до чего лучше, чем сбежать в США с поддельным панамским паспортом. Там коррупционера задержали американцы и начали длительный процесс "раскулачивания".

Юлия Тимошенко в этой ситуации осталась в Украине на позиции "смотрящей" за активами Лазаренко и начала защищать их от конкурентов из Донецка и Киева, в чем достигла значительных успехов, выбрав логичный, но не слишком простой путь превращения в звезду публичной политики. Помогли в этом сильный характер и не менее сильная харизма.



Редкий кадр – Тимошенко и Коломойский / Архивное фото

В 1999 году Тимошенко перебрела недобитки "Громады" в Раде и реорганизовала их в депутатскую фракцию "Батькивщина". Впоследствии это стало основой партии "Батькивщина", где Тимошенко была избрана председателем.

Политическая программа новой политсилы – популизм левоцентристского уклона. Уставшим от обнищания 90-х людям это зашло, а Тимошенко удачно "продала" избирателям свой образ, как символ перемен и надежд на лучшее.

Первые преследования Тимошенко и должность в правительстве

Удачный ребрендинг завел Юлию Тимошенко в "высшую лигу" – она стала вице-премьер-министром по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в правительстве любимца президента Кучмы – бывшего банкира Виктора Ющенко.



Звезда правительства Ющенко / Архивное фото

Интересно, что роль политика национального уровня Тимошенко совмещала с научной деятельностью и успела написать кандидатскую диссертацию, которую защитила в 1999 году в Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ). Тема – "Государственное регулирование налоговой системы".

За период работы Тимошенко на этой должности были ликвидированы бартерные расчеты в отрасли и создан единый расчетный центр Оптового рынка электроэнергии – государственное предприятие "Энергорынок". Также был значительно повышен уровень расчетов за энергоносители, привлечены дополнительные средства в госбюджет.

Благодаря этому в Украине прекратились веерные отключения света (когда в домах украинцев свет выключали ежедневно по несколько часов).



Юлия Тимошенко во время правительственной командировки / Архивное фото

Но это было лишь верхушкой айсберга, потому что Юлия Тимошенко захотела повторить успех своего бывшего патрона Лазаренко и установить контроль над экспортом газа, а это уже затрагивало интересы окружения президента Кучмы, который организовал понятное противодействие.

В 2000 году был арестован муж Тимошенко, который на время похода жены в политику и правительство стал руководителем корпорации "Единые энергетические системы Украины". Также послушная Кучме ГПУ открыла 2 дела в отношении самой Тимошенко как экс-президента корпорации за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Политику назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.



Тимошенко в суде / Фото "Точка"

В 2001 году Кучма отправил Тимошенко в отставку. Но не успокоилась и начала "шатать" режим. Политик стала инициатором создания Форума национального спасения – общественного объединения, что имело целью отстранить от власти режим Кучмы. Также она влила солидную наличность и организовала достаточно массовые уличные протесты в Киеве.



Тимошенко на суде / Фото "Точка"

Для Украины эта "технология" было не слишком привычным явлением, ведь до того бастовали обычно только шахтеры и другие рабочие, но организация таких протестов требовала значительных ресурсов и времени, имела проблемы с логистикой. Зато Тимошенко просто рекрутировала студентов местных вузов за "смешные деньги" (буквально 10 гривен, за гривну тогда можно было купить 3 – 4 пачки "мивины" и буханку хлеба – 24 Канал), которые создавали массовку вокруг хребта из профессиональных партийцев.

Кучму протесты напугали (потому что еще была мощная акция "Украина без Кучмы", которую запустили социалисты из-за убийства Георгия Гонгадзе и "кассетного скандала"). Обложенный со всех сторон президент приказал действовать – Тимошенко арестовали и обвинили в хищении миллиарда долларов, предназначенных для оплаты российского газа (Дело ЕЭСУ).



Тимошенко и стильно одетый как Нео ее ближайший соратник начала 2000-х Александр Турчинов / Архивное фото

Пиарщики Тимошенко использовали это как повод, чтобы объявить политика невинной жертвой совершенно коррумпированного режима и символом демократии. Этот месседж также зашел избирателям. В какой-то момент в головах людей протесты за Тимошенко и акция "Украина без Кучмы" (УБК) соединились в единый поток.

Президенту Кучме стоило больших усилий, чтобы взять ситуацию под контроль – благодаря провокаторам и подкупу он разогнал УБК, а с Тимошенко заключил "ситуативный мир" – она и ее муж были освобождены (в начале 2001 года она провела 42 суток в Лукьяновском СИЗО), а дела закрыты.

Народная "героиня"

Освобождали Юлию Тимошенко как народную героиню. И это стало стартом для запуска нового политического проекта. По совету политтехнологов, она вышла на свободу очень эффектно, с новым цветом волос (из брюнетки превратилась в блондинку) и новой прической – косой, которая была стильно закручена в калач.

Этот символ мгновенно привлек внимание (его даже копировали голливудские звезды) и стал визитной карточкой Юлии Тимошенко.



Во время Революции Тимошенко была рядом с Ющенко / Архивное фото

В 2001 году был создан именной Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), который прошел в парламент на выборах 2002 года. В том же году Тимошенко вместе с другими оппозиционерами возглавляла акцию "Восстань, Украина!", направленную на сопротивление режиму Кучмы.

БЮТ стал одной из главных ударных сил будущей Оранжевой революции. В 2004 году партии "Наша Украина" под руководством Ющенко и БЮТ образовали коалицию "Сила народа". Тогда Тимошенко признала Ющенко единственным кандидатом в президенты от оппозиции, а тот пообещал назначить Тимошенко премьер-министром в случае его победы.



Народная героиня демонстрирует смелость / Архивное фото

По результатам голосования на президентских выборах 2004 года во второй тур вышли Ющенко и Янукович. Когда стало понятно, что выборы сфальсифицированы, оппозиция призвала людей к всенародному протесту.

Так начались массовые протесты во всех городах Украины, крупнейший из которых – на Майдане Независимости в Киеве, что получило название "Оранжевая революция".

Тимошенко стала одним из лидеров массовых протестов против фальсификации президентских выборов, часто выступала на Майдане, возглавляла колонны демонстрантов и стала их лицом, прической и символом.



Лидеры Майдана / Архивное фото

Оранжевая революция победила, Кучма не решился на силовое подавление Майдана, на котором настаивали представители "донецкого клана". Поэтому Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов.

В результате повторного голосования во втором туре выборов победу одержал Виктор Ющенко.



Лидеры Революции празднуют победу / Архивное фото

Премьер Тимошенко

В 2005 году Тимошенко стала премьер-министром Украины. В том же году авторитетный американский журнал Forbes называл Тимошенко третьей по влиятельности женщиной планеты. Однако через несколько месяцев Ющенко отправил правительство Тимошенко в отставку.



Знаменитый кадр / Архивное фото

По мнению Тимошенко, президент это сделал под влиянием его окружения, "чтобы отвлечь внимание от обвинений его окружения в коррупции", а также потому, что рейтинг Тимошенко превысил популярность Ющенко.



Икона стиля / коллаж "Точки"

Тимошенко перешла в оппозицию. Теперь к Ющенко. В следующем году БЮТ снова прошел в парламент. В результате политических интриг и серии измен (в частности, от Тимошенко) были разрушены договоренности о создании Коалиции демократических сил.

Хит о Тимошенко (один из многих): смотрите видео

Это открыло путь к реваншу "Партии регионов" и Виктора Януковича. Он стал премьером, а БЮТ стал оппозицией с собственным мнением.

В 2006 году Тимошенко собрала в Киеве митинг, на котором звучали призывы к Ющенко распустить Верховную Раду и назначить перевыборы. Ющенко согласился и издал соответствующий указ. После перевыборов БЮТ снова прошел в парламент.



Тимошенко ищет общий язык с представителями других партий / Архивное фото

В 2007 Тимошенко во второй раз стала премьер-министром. Второе премьерство политика пришлось на период мирового финансово-экономического кризиса. Чтобы стабилизировать государственные финансы, Тимошенко обратилась к МВФ за займом. Условием для займа было то, что Украина должна была до конца 2011 года уравнять цены на газ внутренней добычи и цены на импортируемый газ, а также прекратить дотирование цен на импортируемый газ, который потребляли тепловые коммунальные предприятия.

Этот период украинцы запомнят как время беспощадного пиара от Тимошенко, от постеров с ее лицом и слоганов "Она работает" у людей произошло буквально передозировка. Тимошенко явно перегнула.



Счастливая Тимошенко на первой свадьбе дочери Евгении / Архивное фото

Тогда же Юлия Тимошенко очевидно переходит на "темную сторону силы" и начинает открытый саботаж против Украины и в пользу России. Она отозвала лицензию и аннулировала соглашение на разработку шельфа вблизи Керченского пролива с американской компанией Vanco Prikerchenska Ltd. Это повлияло на почти полное прекращение разработки украинского Черноморского шельфа.

Под видом борьбы с компанией "РосУкрЭнерго", которая была посредником по схеме поставок газа из России в Украину, Тимошенко подыграла Путину и заключила кабальные соглашения с "Газпромом".

Этому предшествовал газовый конфликт между Россией и Украиной 2008 – 2009.

К нему привело отсутствие контракта на поставку газа Украине в 2009 году и долг компании-посредника "РосУкрЭнерго" перед российской стороной в размере 2,4 миллиарда долларов. Тимошенко требовала убрать "РосУкрЭнерго" с газового рынка и перейти к прямым контрактам с Россией. В 2008 году цена на российский газ для Украины составляла 180 долларов за тысячу кубометров.



Тимошенко и Путин / Фото росСМИ

В 2008 году премьеры России и Украины Путин и Тимошенко подписали меморандум, который предусматривал ликвидацию посредников в торговле газом между странами и детально определял условия будущих контрактов по поставкам газа в Украину на ближайшие годы.

Из-за долга "РосУкрЭнерго" ситуация в газовой сфере обострялась. Россия начала ультимативно требовать погашения долга, угрожая не подписать Договор о поставках газа в Украину на 2009 год. В свою очередь Ющенко требовал от правительства Тимошенко, чтобы цена была не выше 205 долларов.

Тимошенко на открытии "Донбасс-Арены" в Донецке с самым богатым украинцем Ахметовым, август 2009

На 31 декабря 2008 года было назначено подписание Договора на газоснабжение в 2009 году. Но в тот день Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы, против чего возражали Тимошенко, тогдашний президент России Дмитрий Медведев и Путин.

Поэтому 1 января 2009 года "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Украину и предложил поставлять газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров. А Путин заявил о том, что цена газа для Украины составит 470 долларов.



За эти кадры Тимошенко должно быть стыдно / Фото росСМИ

После срыва Ющенко переговоров о цене на газ Тимошенко пришлось договариваться о новой стоимости природного топлива на еще более неприемлемых условиях. Когда Путин и Тимошенко договорились о возобновлении транспортировки газа в Украину, цена на газ составила 232,98 доллара. Подписанные Тимошенко газовые соглашения с Россией оказались экономически невыгодными для Украины и их начали называть "кабальными".

Кабальность заключалась в схеме "покупай или плати" – благодаря чему образовалась ситуация полной зависимости Украины от России, поскольку предусматривало ежегодные торги за газ, исходя из базовой цены в 450 долларов. Рабскую схему, благодаря которой Тимошенко сделала украинцев заложниками Путина, удалось преодолеть благодаря Стокгольмскому арбитражу 2018 года, который Украина выиграла.



Оформление кабалы / Фото росСМИ

При этом Тимошенко не была бы собой, если бы не приписала успех себе, ведь если бы не было сговора с Путиным, не было бы и арбитража.

Выборы президента Украины 2010

ВО "Батькивщина" выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты. Кампания была действительно грязной. В ход против "Леди Ю" пошло все – от вполне профессиональных претензий в СМИ до заказных статей, сюжетов на ТВ, откровенного слива компромата (в котором господа из Донбасса легко могли выйти на себя самих), травля на тогда популярном ток-шоу Савика Шустера, где одна из "загонщиц" Инна Богословская даже придумала для Юлии Владимировны специальный термин "Тимошенництво".

Один из таких эпизодов политической борьбы породил знаменитый мем "Пропало все!" – неудачный дубль из эфира Юлии Тимошенко 7 июня 2009 года, который стал вирусным и до сих пор остается ее "визиткой".

Знаменитое "Пропало все": смотрите видео

Политик финишировала второй (вслед за Януковичем) в первом туре и 7 февраля 2010 года потерпела поражение во втором туре, уступив Януковичу – 45,47% голосов против 48,95%. Сначала команда Тимошенко заявила о массовых системных нарушениях во время голосования и подсчета голосов во втором туре.

На самом деле больших злоупотреблений в пользу "донецких" не было и Янукович выиграл по-честному. Как ни прискорбно это звучит – люди во втором туре голосовали за, как им тогда казалось, – "меньшее зло", то есть против Тимошенко. Показательно, что это сделал и ее родной Днепропетровск.

Политик даже подала в суд, однако впоследствии отозвала свой иск. Но Янукович не простил и решил показательно наказать Тимошенко, которую считал своей главной политической соперницей на следующих выборах-2015.



Тимошенко на новом суде вместе с дочерью / Архивное фото

В 2010 году ГПУ обвинила Юлию Тимошенко в использовании средств, полученных по Киотскому протоколу на выплату пенсий украинцам в 2009 году. По правилам Киотского протокола, на эти средства надо было высаживать леса.

Второе дело против Тимошенко касается автомобилей скорой медицинской помощи для села. ГПУ обвинила Тимошенко в том, что тысяча автомобилей была приобретена в кредит, и их приобретение якобы не было предусмотрено в Бюджете-2009.

Аудиторская компания BDO USA и крупная юридическая компания Covington & Burling исследовали эти дела и заявили, что они "не стоят бумаги, на которой написаны". В заявлении этих компаний отмечается, что вина Тимошенко не подтверждена документами, а затем "обвинения против бывшего премьер-министра выглядят политическими по своей природе, потому что не существует фактов, которые бы их подтверждали".

В 2011 году дела по "киотским деньгам" и автомобилям "скорой" были приостановлены.



Самая известная заключенная Качановской колонии / Архивное фото

Однако в том же году ГПУ открыла против Тимошенко дело по обвинению в превышении власти и служебных полномочий при заключении "газовых контрактов" с Россией в 2009 году. Тимошенко арестовали, суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам тюрьмы с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет.

Суд также удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Тимошенко компенсации убытков, нанесенных этой компании в результате подписания "газовых соглашений" в объеме 189,5 миллиона долларов.

Тимошенко отбывала наказание в Качановской исправительной колонии № 54. После осуждения Тимошенко в "газовом деле" начали появляться новые уголовные дела против нее. Так, был возбужден ряд дел, связанных с ее деятельностью на должности руководителя ЕЭСУ. По этим делам Тимошенко судили в помещении медсанчасти СИЗО в течение 12 часов. Во время суда она лежала в постели, ей кололи обезболивающее. Суд постановил еще раз арестовать уже заключенную Тимошенко.

В Европе и США приговоры Тимошенко признали политически мотивированными, а Парламентская Ассамблея Совета Европы официально признала арестантку политзаключенным.

До ареста в 2011 году Тимошенко отличалась работоспособностью и физической формой, которым можно было позавидовать. Папарацци опубликовали репортаж, как Тимошенко бегает десятикилометровый кросс в воскресенье. Однако уже в первую неделю после ареста адвокаты Тимошенко заявили о появлении на ее теле синяков и потребовали в суде допуска к политику личного врача, который взял бы кровь для анализа. Впоследствии здоровье Тимошенко якобы ухудшилось из-за тяжело перенесенной ангины. Окружение Тимошенко говорило, что она перестала ходить из-за болей в позвоночнике, а впоследствии у нее обнаружили межпозвоночную грыжу. Тимошенко перевели из камеры в медсанчасть СИЗО.

С момента заключения политик трижды объявляла голодовку. При этом время от времени появлялись видео из тюремной больницы, на которых бодрая Тимошенко ходит без помощи костылей и садится в инвалидную коляску только для того, чтобы произвести соответствующее впечатление. Эти манипуляции никак тогда не повлияли на популярность Тимошенко и ее репутацию среди электората, ведь все понимали, что Янукович просто сводит счеты с ней.

В 2013 ГПУ вручила Тимошенко сообщение о подозрении в причастности в организации убийства бизнесмена и народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Однако впоследствии следствие было остановлено.

Освобождение Тимошенко из тюрьмы и возвращение в большую политику

В 2014 году, после победы Евромайдана, Верховная Рада декриминализировала статью, по которой осудили Тимошенко, и приняла постановление, по которой политик вышла на свободу. Прелюдией к освобождению прозвучали легендарные крики Арсения Яценюка.

Юля! Юля!,

– Арсений Яценюк делает вид, что счастлив слышать свою политическую оппонентку.

То самое видео:

В тот же вечер политик на инвалидной коляске выступила с речью на Майдане Независимости, где продолжались протесты. Это выступление возмутило протестующих, ведь было неуместным в вечер, когда активисты прощались с убитыми активистами Майдана. Также внимательные зрители увидели огромные каблуки Юлии Тимошенко и обвинили ее во лжи и манипуляциях.

Кресло+каблуки, Тимошенко на Майдане:

Показательно, что в дни Майдана на Крещатике возле здания суда, происходил процесс над Тимошенко, также был палаточный городок, но людей в нем практически никого не было.

Одним из символов Майдана стала так называемая "елка" – металлический остов новогодней елки Януковича, который люди облепили разнообразными плакатами и самым большим из них был постер с Тимошенко. Благодаря этому у сторонних наблюдателей могло сложиться впечатление, что люди вышли протестовать именно за Тимошенко, что было не так.

После освобождения Тимошенко отправилась на лечение в берлинскую клинику Charité, известную тем, что там лечился Ющенко и умер Геннадий Кернес. Восстановив силы, она ворвалась в президентскую гонку, но разгромно проиграла Петру Порошенко, который стал новым президентом Украины.



Тимошенко в Раде / Архивное фото

Это не огорчило политика – она пошла на парламентские выборы и по их итогам сформировала в Верховной Раде фракцию своего имени и фюрерского типа. Идеологией остался популизм, который еще больше сместился влево и начал окончательно терять связи с реальностью. С годами влияние Тимошенко начало уменьшаться, но она сохраняла значительные рычаги влияния на политические процессы и, когда надо, становилась спойлером, когда надо – получала свою "золотую акцию".

При этом СМИ и эксперты часто обвиняли политика в незаконных схемах и лоббизме, но доказать ничего не могли.

Тимошенко Теряет связь с реальностью / Фото БЮТ

Маргинализация

В 2019 году Тимошенко снова пошла на выборы президента и снова проиграла (не помогли технические кандидаты и большие деньги). Она набрала 13,4% (или 2,5 миллиона голосов) и заняла третье место, что оставило ее за бортом 2 тура.

На парламентских выборах того же года БЮТ взяла 8,18%, что вместе с мажоритарщиками дало 26 мандатов.

Неочевидным следствием победы Владимира Зеленского и его политсилы "Слуга народа" в 2019 году стало то, что они перехватили популистские темы, на которых много лет кормилась Тимошенко и узурпировала их.



В 2019 году украинский народ выбрал других / Фото БЮТ

Самой Тимошенко в новых реалиях места оставалось все меньше. В какой-то момент она стала даже не самым известным носителем собственной фамилии в украинской политике. Впрочем, это не означало, что на дебаты с ней не надо готовиться.

Юлия Тимошенко обнуляет политический капитал Святослава Вакарчука: смотрите видео

Ветеран украинской политики удачно использовала свой опыт, чтобы спустить амбициозных новичков с небес на землю. Но это были лишь эпизоды, потому что время играло против Тимошенко.

После полномасштабного вторжения она вообще на время исчезла с радаров и случайно выплыла только в ОАЭ, где ее нашли журналисты-расследователи на элитном пляже. Но надежды, что Тимошенко уйдет на пенсию и прекратит политическую карьеру, не оправдались.

Она вернулась в Украину, сделала пластику (к сожалению, не достаточно удачную) и снова попыталась оседлать "старого коня" – популизм, обнищание и прочее.



Юлия Тимошенко / Фото НАБУ

Из сюжета НАБУ и САП с эпизодами прослушки Тимошенко и ее сообщников, которые были обнародованы 14 января 2026, становится понятно, чем занималась БЮТ все это время и для чего возвращалась Украина.

Цитаты из "пленок Тимошенко":

Впрочем, не нужно думать, что Юлия Тимошенко – какое-то страшное исключение, ведь "конверты для депутатов" – обычная практика и для других фракций, фактически рутина и почти зарплата.