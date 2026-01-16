Королева популизма, газовые кабальные соглашения с Россией и "Пропало все": большая биография Юлии Тимошенко
- Юлия Тимошенко, после успешной бизнес-карьеры, стала известной политической фигурой, возглавляя партию "Батькивщина" и занимая должность премьер-министра.
- После серии судебных преследований и потери политического влияния, она продолжает свою деятельность, несмотря на то, что ее популистские темы были перехвачены другими политиками.
- 1Биография Юлии Тимошенко
- 2Как начиналась бизнес-карьера Тимошенко?
- 3Как начиналась политическая карьера Тимошенко?
- 4Первые преследования Тимошенко и должность в правительстве
- 5Народная "героиня"
- 6Премьер Тимошенко
- 7Выборы президента Украины 2010
- 8Освобождение Тимошенко из тюрьмы и возвращение в большую политику
- 9Маргинализация
Под вечер 13 января 2026 года в НАБУ сообщили, что на взятке был разоблачен руководитель парламентской фракции. Имени названо не было, но быстро выяснилось, что это "Батькивщина", а таинственный коррупционер – не обычная "кнопка", а целая ветеранка украинской политики – 65-летняя Юлия Тимошенко.
На следующее утро НАБУ показали кадры обыска в офисе Тимошенко и ее саму, кокетливо заблюренную. Впоследствии сама Юлия Тимошенко публично подтвердила, что ее разоблачили, но заявила, что это провокация против нее.
Что это было – выяснит суд, а пока расследование продолжается, 24 Канал берет на себя смелость рассказать, кто же такая Юлия Тимошенко и какую роль сыграла в украинской политике.
Читайте также "Пленки Тимошенко": все о скандальном деле торговли голосами в Раде
Биография Юлии Тимошенко
Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске (ныне – город Днепр). Тимошенко – фамилия мужа политика. При рождении ее звали Юлия Григян. Отец – Владимир Абрамович Григян, бывший диспетчер таксопарка в Днепропетровске.
Сама Юлия Тимошенко когда-то говорила, что ее отец – из Латвии, его настоящая фамилия Grigjanis, которая претерпела изменения из-за советской бюрократии. Однако, враги политика часто использовали этот факт для атак с антисемитской окраской.
Так или иначе, но отец оставил семью, когда его дочери было 3 года. Далее ее воспитывала мать – Людмила Телегина. Ее фамилию Юлия возьмет после окончания школы.
Мать девушки была важным человеком в советском Днепропетровске (тогда – закрытом городе и хабе оборонной промышленности), она работала в горкоме КПСС и занималась "квартирным вопросом" – критически важным во времена СССР (напомним, тогда жилье обычно не покупали, а получали в очередях, а гражданка Телегина отвечала за формирование этих очередей).
Юлия Тимошенко в молодые годы / Фото из фейсбука политика
Благодаря успешной матери Юлия с малых лет жила с привилегиями и ни в чем не отказывала. Она училась в элитной школе №75, а затем поступила в Горный институт на факультет автоматики-телемеханики, откуда перевелась на экономфак ДГУ (ныне – Днепропетровский национальный университет). Получила диплом с отличием по специальности "Экономика труда" с квалификацией "инженер-экономист".
Во время учебы Юлия в 1979 году вышла замуж за сына влиятельного местного чиновника Александра Тимошенко и так окончательно оформила свое нынешнее имя, которое впоследствии станет брендом.
Свадебная карточка Юлии и Александра Тимошенко / Архивное фото
После окончания учебы 4 года работала на Днепровском машиностроительном заводе (ДМЗ) в должности инженера-экономиста. Это было очень престижное по советским меркам место. ДМЗ – предприятие-спутник знаменитого оборонного гиганта "Южмаша". В это время там был сначала секретарем парткома, а впоследствии руководителем – Леонид Кучма.
К теме Смерть Гонгадзе, олигархи и "Украина – не Россия": большая биография Леонида Кучмы и где он сейчас
Также надо учитывать, что попала она туда официально по распределению (системой, существовавшей в СССР, и для "простых людей", лишенных привилегий, обычно означала жребий в далекую провинцию на краю советской империи, зато Юлия Тимошенко получила "теплое место" дома).
Семья Тимошенко за чаем и с ковром – символом семейного уюта во времена "Совка" / Архивное фото
Как начиналась бизнес-карьера Тимошенко?
Вскоре СССР начал рушиться, а с ним – и сытая жизнь представителей среднего звена советской элиты. Надо отдать Юлии Тимошенко должное – она не растерялась в турбулентные времена, а пошла в бизнес. Очень помог свекор – чиновник из Днепропетровского облсовета, который дал сыну и невестке деньги на открытие сети видеосалонов в Днепропетровске.
В конце 1980-х – начале 1990-х это был очень маржинальный бизнес, ведь уставшие от "совка" люди хотели увидеть настоящую жизнь и получили такую возможность благодаря пиратским видеокассетам.
Бизнес семьи Тимошенко быстро пошел вверх, а больших проблем с другим симптомом эпохи первоначального накопления капитала – бандитами/рекетирами не было, поскольку свекор предоставил надежную "крышу". Флагманской точкой стал видеопрокат в летнем кинотеатре парка имени Шевченко. Под него была создана фирма "Терминал", где Юлия Тимошенко стала коммерческим директором.
Бизнес-леди Юлия Тимошенко / Архивное фото
За три года Тимошенки достаточно заработали для следующего шага – захода на рынок продажи дефицитного в начале 1990-х бензина. Семья начинает торговлю нефтепродуктами через Российскую товарно-сырьевую биржу, а в 1991 году запускает корпорацию "Украинский бензин", где Юлия уже была гендиректором.
Благодаря админресурсу и умению договариваться со всеми заинтересованными лицами компания Тимошенко стала монополистом в поставках нефтепродуктов для сельского хозяйства Днепропетровской области.
Тимошенко ведет переговоры / Архивное фото
В то же время муж Александр Тимошенко создал международную компанию "Сиаль", которая подхватила немного пришедшую в упадок во времена перестройки разработку месторождений красного гранита. Оборот компании составлял 84 миллиона долларов в год. Это превратило семью в очень состоятельных людей.
Впоследствии корпорацию "Украинский бензин" перерегистрировали в промышленно-финансовую корпорацию, которую решили назвать не банально. Так возникли знаменитые "Единые энергетические системы Украины". Тимошенко стала президентом этой компании, которая достигла годового объема продаж в 11 миллиардов долларов и имела монополию на торговлю российским природным газом в Украине.
Юлия Тимошенко и самый богатый человек Украины начала 90-х Евгений Щербань / Архивное фото
Такой быстрый и масштабный успех не мог не быть незамеченным. В 1995 году Тимошенко задержали в аэропорту Запорожья при попытке вывезти валюту в размере 26 тысяч долларов при тогдашнем лимите в 500 долларов. Против нее и ее мужа открыли уголовные дела за контрабанду валюты. Это был прямой сигнал от власти. И Тимошенко его хорошо поняла, поэтому для защиты своих с мужем денег и бизнеса подалась в политику.
Разлого История украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами
Помог с этим давний знакомый – Павел Лазаренко, ныне известный как "отец украинской коррупции", а тогда – действующий премьер-министр Украины, который имел солидную официальную власть и не менее мощные теневые возможности).
Как начиналась политическая карьера Тимошенко?
Дебют Юлии Владимировны состоялся в 1997 на довыборах во второй созыв Верховной Рады. На тот момент она была беспартийной. В парламенте стала членом Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Но уже вскоре Тимошенко влилась в политсилу Павла Лазаренко – партии "Громада" и стала первым заместителем ее председателя.
У Тимошенко и Павла Лазаренко давняя история отношений / Фото из соцсетей
В 1998 году Тимошенко во второй раз стала нардепом, теперь – от "Громады" и получила очень важное назначение – председатель бюджетного Комитета.
Это были не лучшие времена для ее патрона и нового издания так называемого "Днепропетровского клана". На Лазаренко завели несколько уголовных дел в Украине и Швейцарии, а тот не додумался ни до чего лучше, чем сбежать в США с поддельным панамским паспортом. Там коррупционера задержали американцы и начали длительный процесс "раскулачивания".
Юлия Тимошенко в этой ситуации осталась в Украине на позиции "смотрящей" за активами Лазаренко и начала защищать их от конкурентов из Донецка и Киева, в чем достигла значительных успехов, выбрав логичный, но не слишком простой путь превращения в звезду публичной политики. Помогли в этом сильный характер и не менее сильная харизма.
Редкий кадр – Тимошенко и Коломойский / Архивное фото
В 1999 году Тимошенко перебрела недобитки "Громады" в Раде и реорганизовала их в депутатскую фракцию "Батькивщина". Впоследствии это стало основой партии "Батькивщина", где Тимошенко была избрана председателем.
Политическая программа новой политсилы – популизм левоцентристского уклона. Уставшим от обнищания 90-х людям это зашло, а Тимошенко удачно "продала" избирателям свой образ, как символ перемен и надежд на лучшее.
Первые преследования Тимошенко и должность в правительстве
Удачный ребрендинг завел Юлию Тимошенко в "высшую лигу" – она стала вице-премьер-министром по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в правительстве любимца президента Кучмы – бывшего банкира Виктора Ющенко.
Звезда правительства Ющенко / Архивное фото
Интересно, что роль политика национального уровня Тимошенко совмещала с научной деятельностью и успела написать кандидатскую диссертацию, которую защитила в 1999 году в Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ). Тема – "Государственное регулирование налоговой системы".
За период работы Тимошенко на этой должности были ликвидированы бартерные расчеты в отрасли и создан единый расчетный центр Оптового рынка электроэнергии – государственное предприятие "Энергорынок". Также был значительно повышен уровень расчетов за энергоносители, привлечены дополнительные средства в госбюджет.
Благодаря этому в Украине прекратились веерные отключения света (когда в домах украинцев свет выключали ежедневно по несколько часов).
Юлия Тимошенко во время правительственной командировки / Архивное фото
Но это было лишь верхушкой айсберга, потому что Юлия Тимошенко захотела повторить успех своего бывшего патрона Лазаренко и установить контроль над экспортом газа, а это уже затрагивало интересы окружения президента Кучмы, который организовал понятное противодействие.
В 2000 году был арестован муж Тимошенко, который на время похода жены в политику и правительство стал руководителем корпорации "Единые энергетические системы Украины". Также послушная Кучме ГПУ открыла 2 дела в отношении самой Тимошенко как экс-президента корпорации за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Политику назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Тимошенко в суде / Фото "Точка"
В 2001 году Кучма отправил Тимошенко в отставку. Но не успокоилась и начала "шатать" режим. Политик стала инициатором создания Форума национального спасения – общественного объединения, что имело целью отстранить от власти режим Кучмы. Также она влила солидную наличность и организовала достаточно массовые уличные протесты в Киеве.
Тимошенко на суде / Фото "Точка"
Для Украины эта "технология" было не слишком привычным явлением, ведь до того бастовали обычно только шахтеры и другие рабочие, но организация таких протестов требовала значительных ресурсов и времени, имела проблемы с логистикой. Зато Тимошенко просто рекрутировала студентов местных вузов за "смешные деньги" (буквально 10 гривен, за гривну тогда можно было купить 3 – 4 пачки "мивины" и буханку хлеба – 24 Канал), которые создавали массовку вокруг хребта из профессиональных партийцев.
Кучму протесты напугали (потому что еще была мощная акция "Украина без Кучмы", которую запустили социалисты из-за убийства Георгия Гонгадзе и "кассетного скандала"). Обложенный со всех сторон президент приказал действовать – Тимошенко арестовали и обвинили в хищении миллиарда долларов, предназначенных для оплаты российского газа (Дело ЕЭСУ).
Тимошенко и стильно одетый как Нео ее ближайший соратник начала 2000-х Александр Турчинов / Архивное фото
Пиарщики Тимошенко использовали это как повод, чтобы объявить политика невинной жертвой совершенно коррумпированного режима и символом демократии. Этот месседж также зашел избирателям. В какой-то момент в головах людей протесты за Тимошенко и акция "Украина без Кучмы" (УБК) соединились в единый поток.
Президенту Кучме стоило больших усилий, чтобы взять ситуацию под контроль – благодаря провокаторам и подкупу он разогнал УБК, а с Тимошенко заключил "ситуативный мир" – она и ее муж были освобождены (в начале 2001 года она провела 42 суток в Лукьяновском СИЗО), а дела закрыты.
Народная "героиня"
Освобождали Юлию Тимошенко как народную героиню. И это стало стартом для запуска нового политического проекта. По совету политтехнологов, она вышла на свободу очень эффектно, с новым цветом волос (из брюнетки превратилась в блондинку) и новой прической – косой, которая была стильно закручена в калач.
Этот символ мгновенно привлек внимание (его даже копировали голливудские звезды) и стал визитной карточкой Юлии Тимошенко.
Во время Революции Тимошенко была рядом с Ющенко / Архивное фото
В 2001 году был создан именной Блок Юлии Тимошенко (БЮТ), который прошел в парламент на выборах 2002 года. В том же году Тимошенко вместе с другими оппозиционерами возглавляла акцию "Восстань, Украина!", направленную на сопротивление режиму Кучмы.
БЮТ стал одной из главных ударных сил будущей Оранжевой революции. В 2004 году партии "Наша Украина" под руководством Ющенко и БЮТ образовали коалицию "Сила народа". Тогда Тимошенко признала Ющенко единственным кандидатом в президенты от оппозиции, а тот пообещал назначить Тимошенко премьер-министром в случае его победы.
Народная героиня демонстрирует смелость / Архивное фото
По результатам голосования на президентских выборах 2004 года во второй тур вышли Ющенко и Янукович. Когда стало понятно, что выборы сфальсифицированы, оппозиция призвала людей к всенародному протесту.
Так начались массовые протесты во всех городах Украины, крупнейший из которых – на Майдане Независимости в Киеве, что получило название "Оранжевая революция".
Тимошенко стала одним из лидеров массовых протестов против фальсификации президентских выборов, часто выступала на Майдане, возглавляла колонны демонстрантов и стала их лицом, прической и символом.
Лидеры Майдана / Архивное фото
Оранжевая революция победила, Кучма не решился на силовое подавление Майдана, на котором настаивали представители "донецкого клана". Поэтому Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов.
В результате повторного голосования во втором туре выборов победу одержал Виктор Ющенко.
Лидеры Революции празднуют победу / Архивное фото
Премьер Тимошенко
В 2005 году Тимошенко стала премьер-министром Украины. В том же году авторитетный американский журнал Forbes называл Тимошенко третьей по влиятельности женщиной планеты. Однако через несколько месяцев Ющенко отправил правительство Тимошенко в отставку.
Знаменитый кадр / Архивное фото
По мнению Тимошенко, президент это сделал под влиянием его окружения, "чтобы отвлечь внимание от обвинений его окружения в коррупции", а также потому, что рейтинг Тимошенко превысил популярность Ющенко.
Тимошенко перешла в оппозицию. Теперь к Ющенко. В следующем году БЮТ снова прошел в парламент. В результате политических интриг и серии измен (в частности, от Тимошенко) были разрушены договоренности о создании Коалиции демократических сил.
Хит о Тимошенко (один из многих): смотрите видео
Это открыло путь к реваншу "Партии регионов" и Виктора Януковича. Он стал премьером, а БЮТ стал оппозицией с собственным мнением.
В 2006 году Тимошенко собрала в Киеве митинг, на котором звучали призывы к Ющенко распустить Верховную Раду и назначить перевыборы. Ющенко согласился и издал соответствующий указ. После перевыборов БЮТ снова прошел в парламент.
Тимошенко ищет общий язык с представителями других партий / Архивное фото
В 2007 Тимошенко во второй раз стала премьер-министром. Второе премьерство политика пришлось на период мирового финансово-экономического кризиса. Чтобы стабилизировать государственные финансы, Тимошенко обратилась к МВФ за займом. Условием для займа было то, что Украина должна была до конца 2011 года уравнять цены на газ внутренней добычи и цены на импортируемый газ, а также прекратить дотирование цен на импортируемый газ, который потребляли тепловые коммунальные предприятия.
Этот период украинцы запомнят как время беспощадного пиара от Тимошенко, от постеров с ее лицом и слоганов "Она работает" у людей произошло буквально передозировка. Тимошенко явно перегнула.
Счастливая Тимошенко на первой свадьбе дочери Евгении / Архивное фото
Тогда же Юлия Тимошенко очевидно переходит на "темную сторону силы" и начинает открытый саботаж против Украины и в пользу России. Она отозвала лицензию и аннулировала соглашение на разработку шельфа вблизи Керченского пролива с американской компанией Vanco Prikerchenska Ltd. Это повлияло на почти полное прекращение разработки украинского Черноморского шельфа.
Под видом борьбы с компанией "РосУкрЭнерго", которая была посредником по схеме поставок газа из России в Украину, Тимошенко подыграла Путину и заключила кабальные соглашения с "Газпромом".
Этому предшествовал газовый конфликт между Россией и Украиной 2008 – 2009.
К нему привело отсутствие контракта на поставку газа Украине в 2009 году и долг компании-посредника "РосУкрЭнерго" перед российской стороной в размере 2,4 миллиарда долларов. Тимошенко требовала убрать "РосУкрЭнерго" с газового рынка и перейти к прямым контрактам с Россией. В 2008 году цена на российский газ для Украины составляла 180 долларов за тысячу кубометров.
Тимошенко и Путин / Фото росСМИ
В 2008 году премьеры России и Украины Путин и Тимошенко подписали меморандум, который предусматривал ликвидацию посредников в торговле газом между странами и детально определял условия будущих контрактов по поставкам газа в Украину на ближайшие годы.
Из-за долга "РосУкрЭнерго" ситуация в газовой сфере обострялась. Россия начала ультимативно требовать погашения долга, угрожая не подписать Договор о поставках газа в Украину на 2009 год. В свою очередь Ющенко требовал от правительства Тимошенко, чтобы цена была не выше 205 долларов.
Тимошенко на открытии "Донбасс-Арены" в Донецке с самым богатым украинцем Ахметовым, август 2009
На 31 декабря 2008 года было назначено подписание Договора на газоснабжение в 2009 году. Но в тот день Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы, против чего возражали Тимошенко, тогдашний президент России Дмитрий Медведев и Путин.
Поэтому 1 января 2009 года "Газпром" полностью прекратил поставки газа в Украину и предложил поставлять газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров. А Путин заявил о том, что цена газа для Украины составит 470 долларов.
За эти кадры Тимошенко должно быть стыдно / Фото росСМИ
После срыва Ющенко переговоров о цене на газ Тимошенко пришлось договариваться о новой стоимости природного топлива на еще более неприемлемых условиях. Когда Путин и Тимошенко договорились о возобновлении транспортировки газа в Украину, цена на газ составила 232,98 доллара. Подписанные Тимошенко газовые соглашения с Россией оказались экономически невыгодными для Украины и их начали называть "кабальными".
Кабальность заключалась в схеме "покупай или плати" – благодаря чему образовалась ситуация полной зависимости Украины от России, поскольку предусматривало ежегодные торги за газ, исходя из базовой цены в 450 долларов. Рабскую схему, благодаря которой Тимошенко сделала украинцев заложниками Путина, удалось преодолеть благодаря Стокгольмскому арбитражу 2018 года, который Украина выиграла.
Оформление кабалы / Фото росСМИ
При этом Тимошенко не была бы собой, если бы не приписала успех себе, ведь если бы не было сговора с Путиным, не было бы и арбитража.
Выборы президента Украины 2010
ВО "Батькивщина" выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты. Кампания была действительно грязной. В ход против "Леди Ю" пошло все – от вполне профессиональных претензий в СМИ до заказных статей, сюжетов на ТВ, откровенного слива компромата (в котором господа из Донбасса легко могли выйти на себя самих), травля на тогда популярном ток-шоу Савика Шустера, где одна из "загонщиц" Инна Богословская даже придумала для Юлии Владимировны специальный термин "Тимошенництво".
Один из таких эпизодов политической борьбы породил знаменитый мем "Пропало все!" – неудачный дубль из эфира Юлии Тимошенко 7 июня 2009 года, который стал вирусным и до сих пор остается ее "визиткой".
Знаменитое "Пропало все": смотрите видео
Политик финишировала второй (вслед за Януковичем) в первом туре и 7 февраля 2010 года потерпела поражение во втором туре, уступив Януковичу – 45,47% голосов против 48,95%. Сначала команда Тимошенко заявила о массовых системных нарушениях во время голосования и подсчета голосов во втором туре.
На самом деле больших злоупотреблений в пользу "донецких" не было и Янукович выиграл по-честному. Как ни прискорбно это звучит – люди во втором туре голосовали за, как им тогда казалось, – "меньшее зло", то есть против Тимошенко. Показательно, что это сделал и ее родной Днепропетровск.
Политик даже подала в суд, однако впоследствии отозвала свой иск. Но Янукович не простил и решил показательно наказать Тимошенко, которую считал своей главной политической соперницей на следующих выборах-2015.
Тимошенко на новом суде вместе с дочерью / Архивное фото
- В 2010 году ГПУ обвинила Юлию Тимошенко в использовании средств, полученных по Киотскому протоколу на выплату пенсий украинцам в 2009 году. По правилам Киотского протокола, на эти средства надо было высаживать леса.
- Второе дело против Тимошенко касается автомобилей скорой медицинской помощи для села. ГПУ обвинила Тимошенко в том, что тысяча автомобилей была приобретена в кредит, и их приобретение якобы не было предусмотрено в Бюджете-2009.
Аудиторская компания BDO USA и крупная юридическая компания Covington & Burling исследовали эти дела и заявили, что они "не стоят бумаги, на которой написаны". В заявлении этих компаний отмечается, что вина Тимошенко не подтверждена документами, а затем "обвинения против бывшего премьер-министра выглядят политическими по своей природе, потому что не существует фактов, которые бы их подтверждали".
В 2011 году дела по "киотским деньгам" и автомобилям "скорой" были приостановлены.
Самая известная заключенная Качановской колонии / Архивное фото
Однако в том же году ГПУ открыла против Тимошенко дело по обвинению в превышении власти и служебных полномочий при заключении "газовых контрактов" с Россией в 2009 году. Тимошенко арестовали, суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам тюрьмы с запретом занимать государственные должности в течение 3 лет.
Суд также удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Тимошенко компенсации убытков, нанесенных этой компании в результате подписания "газовых соглашений" в объеме 189,5 миллиона долларов.
Тимошенко отбывала наказание в Качановской исправительной колонии № 54. После осуждения Тимошенко в "газовом деле" начали появляться новые уголовные дела против нее. Так, был возбужден ряд дел, связанных с ее деятельностью на должности руководителя ЕЭСУ. По этим делам Тимошенко судили в помещении медсанчасти СИЗО в течение 12 часов. Во время суда она лежала в постели, ей кололи обезболивающее. Суд постановил еще раз арестовать уже заключенную Тимошенко.
В Европе и США приговоры Тимошенко признали политически мотивированными, а Парламентская Ассамблея Совета Европы официально признала арестантку политзаключенным.
До ареста в 2011 году Тимошенко отличалась работоспособностью и физической формой, которым можно было позавидовать. Папарацци опубликовали репортаж, как Тимошенко бегает десятикилометровый кросс в воскресенье. Однако уже в первую неделю после ареста адвокаты Тимошенко заявили о появлении на ее теле синяков и потребовали в суде допуска к политику личного врача, который взял бы кровь для анализа. Впоследствии здоровье Тимошенко якобы ухудшилось из-за тяжело перенесенной ангины. Окружение Тимошенко говорило, что она перестала ходить из-за болей в позвоночнике, а впоследствии у нее обнаружили межпозвоночную грыжу. Тимошенко перевели из камеры в медсанчасть СИЗО.
С момента заключения политик трижды объявляла голодовку. При этом время от времени появлялись видео из тюремной больницы, на которых бодрая Тимошенко ходит без помощи костылей и садится в инвалидную коляску только для того, чтобы произвести соответствующее впечатление. Эти манипуляции никак тогда не повлияли на популярность Тимошенко и ее репутацию среди электората, ведь все понимали, что Янукович просто сводит счеты с ней.
В 2013 ГПУ вручила Тимошенко сообщение о подозрении в причастности в организации убийства бизнесмена и народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Однако впоследствии следствие было остановлено.
Освобождение Тимошенко из тюрьмы и возвращение в большую политику
В 2014 году, после победы Евромайдана, Верховная Рада декриминализировала статью, по которой осудили Тимошенко, и приняла постановление, по которой политик вышла на свободу. Прелюдией к освобождению прозвучали легендарные крики Арсения Яценюка.
Юля! Юля!,
– Арсений Яценюк делает вид, что счастлив слышать свою политическую оппонентку.
То самое видео:
В тот же вечер политик на инвалидной коляске выступила с речью на Майдане Независимости, где продолжались протесты. Это выступление возмутило протестующих, ведь было неуместным в вечер, когда активисты прощались с убитыми активистами Майдана. Также внимательные зрители увидели огромные каблуки Юлии Тимошенко и обвинили ее во лжи и манипуляциях.
Кресло+каблуки, Тимошенко на Майдане:
Показательно, что в дни Майдана на Крещатике возле здания суда, происходил процесс над Тимошенко, также был палаточный городок, но людей в нем практически никого не было.
Одним из символов Майдана стала так называемая "елка" – металлический остов новогодней елки Януковича, который люди облепили разнообразными плакатами и самым большим из них был постер с Тимошенко. Благодаря этому у сторонних наблюдателей могло сложиться впечатление, что люди вышли протестовать именно за Тимошенко, что было не так.
После освобождения Тимошенко отправилась на лечение в берлинскую клинику Charité, известную тем, что там лечился Ющенко и умер Геннадий Кернес. Восстановив силы, она ворвалась в президентскую гонку, но разгромно проиграла Петру Порошенко, который стал новым президентом Украины.
Тимошенко в Раде / Архивное фото
Это не огорчило политика – она пошла на парламентские выборы и по их итогам сформировала в Верховной Раде фракцию своего имени и фюрерского типа. Идеологией остался популизм, который еще больше сместился влево и начал окончательно терять связи с реальностью. С годами влияние Тимошенко начало уменьшаться, но она сохраняла значительные рычаги влияния на политические процессы и, когда надо, становилась спойлером, когда надо – получала свою "золотую акцию".
При этом СМИ и эксперты часто обвиняли политика в незаконных схемах и лоббизме, но доказать ничего не могли.
Маргинализация
В 2019 году Тимошенко снова пошла на выборы президента и снова проиграла (не помогли технические кандидаты и большие деньги). Она набрала 13,4% (или 2,5 миллиона голосов) и заняла третье место, что оставило ее за бортом 2 тура.
На парламентских выборах того же года БЮТ взяла 8,18%, что вместе с мажоритарщиками дало 26 мандатов.
Неочевидным следствием победы Владимира Зеленского и его политсилы "Слуга народа" в 2019 году стало то, что они перехватили популистские темы, на которых много лет кормилась Тимошенко и узурпировала их.
В 2019 году украинский народ выбрал других / Фото БЮТ
Самой Тимошенко в новых реалиях места оставалось все меньше. В какой-то момент она стала даже не самым известным носителем собственной фамилии в украинской политике. Впрочем, это не означало, что на дебаты с ней не надо готовиться.
Юлия Тимошенко обнуляет политический капитал Святослава Вакарчука: смотрите видео
Ветеран украинской политики удачно использовала свой опыт, чтобы спустить амбициозных новичков с небес на землю. Но это были лишь эпизоды, потому что время играло против Тимошенко.
После полномасштабного вторжения она вообще на время исчезла с радаров и случайно выплыла только в ОАЭ, где ее нашли журналисты-расследователи на элитном пляже. Но надежды, что Тимошенко уйдет на пенсию и прекратит политическую карьеру, не оправдались.
Она вернулась в Украину, сделала пластику (к сожалению, не достаточно удачную) и снова попыталась оседлать "старого коня" – популизм, обнищание и прочее.
Из сюжета НАБУ и САП с эпизодами прослушки Тимошенко и ее сообщников, которые были обнародованы 14 января 2026, становится понятно, чем занималась БЮТ все это время и для чего возвращалась Украина.
Цитаты из "пленок Тимошенко":
Впрочем, не нужно думать, что Юлия Тимошенко – какое-то страшное исключение, ведь "конверты для депутатов" – обычная практика и для других фракций, фактически рутина и почти зарплата.
Частые вопросы
Почему Юлию Тимошенко задержали по подозрению во взяточничестве?
13 января 2026 года НАБУ сообщило о разоблачении руководителя парламентской фракции на взятке. Хотя имя не разглашалось, стало известно, что это была Юлия Тимошенко из партии "Батькивщина".
Какой была реакция Юлии Тимошенко на обвинения во взяточничестве?
Юлия Тимошенко публично подтвердила факт разоблачения, но заявила, что это провокация против нее.
Как Юлия Тимошенко начала свою политическую карьеру?
Юлия Тимошенко начала свою политическую карьеру в 1997 году, когда стала членом Верховной Рады. Она присоединилась к партии "Громада", возглавляемой Павлом Лазаренко, и впоследствии создала собственную политическую силу – "Батькивщина".
Какую роль сыграла Юлия Тимошенко в украинской политике?
Юлия Тимошенко – одна из самых известных и наиболее влиятельных политиков в Украине, известная своим активным участием в демократических движениях, в частности в Оранжевой революции, и своими премьерскими каденциями. Она признана за свою харизму и политическую стратегию, хотя ее деятельность часто сопровождалась скандалами и обвинениями в коррупции. Ее политическая карьера характеризуется постоянной борьбой за влияние и попытками защищать свои интересы в условиях сложной политической ситуации в стране.
Какие обстоятельства привели к первому задержанию Юлии Тимошенко?
В 1995 году Юлию Тимошенко задержали в аэропорту Запорожья при попытке вывезти валюту в размере 26 тысяч долларов, что значительно превышало тогдашний лимит в 500 долларов. Против нее и ее мужа открыли уголовные дела за контрабанду валюты, что стало сигналом от власти. Это подтолкнуло Тимошенко к политической карьере, чтобы защитить свои деньги и бизнес.
В чем заключались обвинения против Тимошенко в газовых контрактах с Россией?
Юлию Тимошенко обвинили в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Контракты оказались экономически невыгодными для Украины, потому что предусматривали схему "покупай или плати", что создавало полную зависимость Украины от России, с базовой ценой газа в 450 долларов за тысячу кубометров.
Как повлияла Оранжевая революция на карьеру Тимошенко?
Оранжевая революция стала значительным толчком для карьеры Юлии Тимошенко. Она была одним из лидеров массовых протестов против фальсификации президентских выборов, часто выступала на Майдане и стала символом перемен. Эта революция привела к победе Виктора Ющенко на президентских выборах, и Тимошенко была назначена премьер-министром Украины в 2005 году, что повысило ее политическое влияние и популярность.
Каким образом бизнес-карьера Юлии Тимошенко повлияла на ее политическую деятельность?
Бизнес-карьера Юлии Тимошенко предоставила ей значительный финансовый и административный опыт, что помогло ей стать влиятельной фигурой в украинской политике. Ее способность договариваться с различными заинтересованными сторонами и использовать админресурс способствовала успеху в бизнесе, а впоследствии стала основой для политической карьеры. Важную роль в ее продвижении сыграли связи с влиятельными политиками, такими как Павел Лазаренко, которые помогли ей закрепиться в Верховной Раде и занять ключевые должности, такие как вице-премьер-министр по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Какие последствия для Юлии Тимошенко могут иметь последние обвинения в коррупционной деятельности?
Последние обвинения в коррупционной деятельности могут значительно повлиять на репутацию Юлии Тимошенко, уменьшить ее политическое влияние и поддержку в обществе. Если суд признает ее виновной, это может привести к юридическим последствиям, таким как штрафы или даже лишение свободы, что усложнит дальнейшую политическую карьеру Тимошенко.