И очень потому радуется. В своем телеграме, рассказывает 24 канал, глупая блогерша уже порадовалась, что вернулась к "благам цивилизации". Правда, и в этот раз не обошлось без посягательства на чужую культуру. Но обо всем по очереди.

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Россиянка кичится депортацией

Мы заглянули к ней в телеграм, которые она явно перепутала с твиттером. И просто ужаснулись, но крепко держали в руке пакет. На всякий случай, так сказать.

Следовательно, она не только вернулась в Россию. Она еще и рассказывает, насколько эта целая Россия демократическая. Мол, в Германии ее арестовали за какой-то мемчик. А вот в стране, которой руководит Путин, такого никогда не произошло. Кажется, ей копченая мойва мозг погубила.

Собственно, о ней. Бедняга не могла насладиться возвращением в Россию не только из-за безграничной свободы. Она еще и грезила горячей ванной. Мол, в Германии она была роскошью, а вот у себя на родине может отмокать вволю. Естественно, если наносит ведер из 6 горячей воды, может быть, даже примет ванну, если дырявое корыто не протечет. И приправить свое празднование депортации она запланировала хинкалями и копченой мойвой. Удивительно, почему она не мечтала о щи?



Россиянка мечтала нажраться мойвы / Скриншот с телеграма

"Извините, я так об этом мечтала", – написала эта убогая.

Германию обвинила в "репрессиях"

Среди других публикаций будто бы реальные рассказы о жизни в Германии. То она жаловалась на старые дома без отопления, то на наличие плесени. Традиционно возникает вопрос: почему же ты сидела в этой "загнивающей Европе"?

Также Прохорова решила обвинить германскую газету BILD. Мол, издание занималось ее "травлей". Проехалась и по самой стране, из которой ее депортировали. Германия, по словам горе-блогерши, занималась "репрессиями".

А от наемников из ЧВК "Вагнера", большинство из которых – бывшие зеки, девушка обожает. Она написала, что молится за них, а также "смотрит на них как на богов".

Кстати, девушку не депортировали. Она, как оказывается (сарказм), сама приехала. Более того, еще и с благородной целью (подставляем пакет).

Я оппозиционер, но народный. Дядюшка Сэм мне не будет заносить денежку как Дудю или Шихман, нет. Я за интересы России. Я за русских людей,

– подчеркнула она.

Напомним, что ранее сеть облетело видео с Прохоровой. Она проходила мимо двух украинок и насмехалась, разбрасываясь идиотскими фразами о псевдореферендуме в Херсоне. Но всему свое время: ВСУ освободили Херсон, а Европа освободила себя от одной из многих россиян, решивших отсидеться за границей, пока Россия воюет против нашего государства.