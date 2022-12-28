І дуже тому тішиться. У своєму телеграмі, розповідає 24 канал, недолуга блогерка уже потішилася, що повернулася до "благ цивілізації". Правда, і цього разу не минулося без зазіхання на чужу культуру. Але про все по черзі.

Тим часом За місце в раю: скандальний священник РПЦ закликав росіян помирати в Україні

Росіянка хизується депортацією

Ми заглянули до неї в телеграм, який вона явно переплутала з твітером. І просто жахнулися, але міцно тримали у руці пакет. Про всяк випадок, так би мовити.

Отже, вона не лише повернулася до Росії. Вона ще й розповідає, яка ця ціла Росія демократична. Мовляв, у Німеччині її заарештували за якийсь там мемчик. А от в країні, якою керує Путін, такого б ніколи не сталося. Здається, їй копчена мойва мізки забила.

Власне, про неї. Бідака не могла натішитися поверненню до Росії не лише через безмежну свободу. Вона ще й марила гарячою ванною. Мовляв, у Німеччині вона була розкішшю, а от у себе на батьківщині може відмокати донесхочу. Ясна річ, якщо наносить відер з 6 гарячої води, то, можливо, навіть прийме ванну, якщо діряве корито не протече. І приправити своє святкування депортації вона запланувала хінкалями та копченою мойвою. Дивно, чому вона не мріяла про щі?



Росіянка мріяла нажертися мойви / Скриншот з телеграма

"Вибачте, я так про це мріяла", – написала ця убога.

Німеччину звинуватила у "репресіях"

Серед інших публікацій буцімто реальні розповіді про життя у Німеччині. То вона скаржилася на старі будинки без опалення, то на наявність плісняви. Традиційно виникає питання: то чого ж ти сиділа у цій "загниваючій Європі"?

Також Прохорова вирішила звинуватити німецьку газету BILD. Мовляв, видання займалося її "травлею". Проїхалася й по самій країні, з якої її депортували. Німеччина, за словами горе-блогерки, займалася "репресіями".

А от найманців з ПВК "Вагнера", більшість з яких – колишні зеки, дівчина боготворить. Вона написала, що молиться за них, а також "дивиться на них, як на богів".

До слова, дівчину не депортували. Вона, як виявляється (сарказм), сама приїхала. Ба більше, ще й з благородною ціллю (підставляємо пакет).

Я опозиціонер, але народний. Дядечко Сем мені не заноситиме грошики як Дудю чи Шихман, ні. Я за інтереси Росії. Я за російських людей,

– підкреслила вона.

Нагадаємо, що раніше мережу облетіло відео з Прохоровою. Вона проходила повз двох українок і насміхалася, розкидуючись ідіотськими фразами щодо псевдореферендуму у Херсоні. Але всьому свій час: ЗСУ звільнили Херсон, а Європа звільнила себе від однієї з багатьох росіян, які вирішили відсидітися за кордоном, поки Росія воює проти нашої держави.