Маленькая украинка олицетворяла образ Украины, она напомнила всем, что пережила наша страна от Триполья и Киевской Руси и до 2021 года.

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Что известно о девочке

Главной звездой перформанса "ДНК" стала 10-летняя Есения Селезнева. Она была участницей 5-го сезона шоу "Голос. Дети". Кроме того, озвучивала детские мультфильмы на украинском языке, в частности "Ледяное сердце-2", "Рая и последний дракон" и многие другие.

Мама девочки, Елена Селезнева, тоже прокомментировала выступление дочери.

Сегодня (25 августа – 24 канал) не верится, что все это вчера было с нами. Слезы и гордость! Я самая счастливая мама в мире! Благодарна за все,

– отметила женщина.

Она добавила, что счастлива быть мамой Есении и поздравила Украину с Днем Независимости.

Перформанс ко Дню Независимости с участием Есении

В Киеве перед военным парадом на Крещатике по случаю 30-летия Независимости показали чувственное театрализованное представление "ДНК".

Перформанс состоял из 2 частей: видео, которое транслировали на экранах и "живой" театрализованной. В ролике показали важнейшие фигуры и события из украинской истории. Маленькая украинка с цветами символически проходила путь, который за много веков прошла и Украина.

Далее девочка "перенеслась" на Майдан Независимости. После этого она подарила букет, который "несла сквозь века", воину.

Спектакль не оставил никого равнодушным, кадры умилили президента Владимира Зеленского.

После девочка исполнила еще и легендарный хит Тараса Петриненко "Украина".

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