Маленька українка уособлювала образ України, вона нагадала усім, що пережила наша країна від Трипілля та Київської Русі й до 2021 року.

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Що відомо про дівчинку

Головною зіркою перформансу "ДНК" стала 10-річна Єсенія Селезньова. Вона була учасницею 5-го сезону шоу "Голос. Діти". Крім того, озвучувала дитячі мультфільми українською мовою, зокрема "Крижане серце-2", "Рая та останній дракон" та багато інших.

Мама дівчинки, Олена Селезньова, теж прокоментувала виступ дочки.

Сьогодні (25 серпня – 24 канал) не віриться, що все це вчора було з нами. Сльози й гордість! Я найщасливіша мама у світі! Вдячна за все,

– зазначила жінка.

Вона додала, що щаслива бути мамою Єсенії та привітала Україну з Днем Незалежності.

Перформанс до Дня Незалежності за участю Єсенії

У Києві перед військовим парадом на Хрещатику з нагоди 30-річчя Незалежності показали чуттєву театралізовану виставу "ДНК".

Перформанс складався із 2 частин: відео, яке транслювали на екранах та "живої" театралізованої. У ролику показали найважливіші постаті та події з української історії. Маленька українка з квітами символічно проходила шлях, який за багато століть пройшла й Україна.

Далі дівчинка "перенеслася" на Майдан Незалежності. Після цього вона подарувала букет, який "несла крізь віки", воїну.

Вистава не залишила нікого байдужим, кадри розчулили президента Володимира Зеленського.

Опісля дівчинка виконала ще й легендарний хіт Тараса Петриненка "Україна".

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