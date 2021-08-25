Маленька українка уособлювала образ України, вона нагадала усім, що пережила наша країна від Трипілля та Київської Русі й до 2021 року.
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Що відомо про дівчинку
Головною зіркою перформансу "ДНК" стала 10-річна Єсенія Селезньова. Вона була учасницею 5-го сезону шоу "Голос. Діти". Крім того, озвучувала дитячі мультфільми українською мовою, зокрема "Крижане серце-2", "Рая та останній дракон" та багато інших.
Мама дівчинки, Олена Селезньова, теж прокоментувала виступ дочки.
Сьогодні (25 серпня – 24 канал) не віриться, що все це вчора було з нами. Сльози й гордість! Я найщасливіша мама у світі! Вдячна за все,
– зазначила жінка.
Вона додала, що щаслива бути мамою Єсенії та привітала Україну з Днем Незалежності.
Перформанс до Дня Незалежності за участю Єсенії
- У Києві перед військовим парадом на Хрещатику з нагоди 30-річчя Незалежності показали чуттєву театралізовану виставу "ДНК".
- Перформанс складався із 2 частин: відео, яке транслювали на екранах та "живої" театралізованої. У ролику показали найважливіші постаті та події з української історії. Маленька українка з квітами символічно проходила шлях, який за багато століть пройшла й Україна.
- Далі дівчинка "перенеслася" на Майдан Незалежності. Після цього вона подарувала букет, який "несла крізь віки", воїну.
- Вистава не залишила нікого байдужим, кадри розчулили президента Володимира Зеленського.
- Опісля дівчинка виконала ще й легендарний хіт Тараса Петриненка "Україна".
Якою була подорож України крізь століття: дивіться відео