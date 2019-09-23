Юный волонтер и музыкант: что известно о погибших в ДТП на Одесщине

На одесской трассе 21 сентября произошла страшная авария с участием маршрутки и автоцистерны, в которой погибли 9 человек, еще 4 – получили тяжелые травмы. Самому младшему погибшему Марку Редькину было всего 17 лет.

В этой жуткой аварии погиб сам водитель маршрутки, семейная пара, юная музыкант и другие. Старшим погибшим оказался 45-летний мужчина.

Главная: В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас

Самый молодой погибший в страшной автокатастрофе на Овидиопольской трассе – 17-летний парень из многодетной семьи Марк Редькин. Он помогал в организации самой масштабной театрализованной одесской постановки под открытым небом – "Последний путь Христа", который ежегодно организуют в канун Пасхи,

– пишет канал телеграм-канал Одесса.Life.

Его знакомые вспоминают, что парень был талантливым барабанщиком и гитаристом. В тот злополучный день ехал на репетицию в Одессу. Похороны юноши состоятся во вторник, 24 сентября.

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Кроме него, в ДТП погибла юная девушка – 18-летняя Кристина Саустян. Девушка занималась музыкой и хотела стать дизайнером.

Еще один погибший – 42-летний Андрей Щербицкий. 21 сентября мужчина спешил к своей жене, которая находилась в роддоме в Одессе. У супругов должен родиться долгожданный первенец. К сожалению, мужчина так и не увидит своего ребенка.

Что известно о смертельном ДТП под Одессой?

Смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной, предположительно перевозившей масло, произошло 21 сентября в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области. На момент страшной аварии в ней находились 12 человек.



Водитель и 8 пассажиров погибли на месте, еще 4 человека пострадали.

Правоохранители выяснили, что смертельная авария под Одессой вероятнее всего произошла из-за водителя грузовика. Его задержали. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц".