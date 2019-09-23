Юний волонтер і музикантка: що відомо про загиблих в ДТП на Одещині

На одеській трасі 21 вересня сталася страшна аварія за участю маршрутки та автоцистерни, в якій загинули 9 осіб, ще 4 – отримали важкі травми. Наймолодшому загиблому Марку Редькіну було всього 17 років.

Загалом у цій моторошній аварії загинув сам водій маршрутки, сімейна пара, юна музикантка та інші. Найстаршим загиблим виявився 45-річний чоловік.

Основне: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

Наймолодший загиблий в страшній автокатастрофі на Овідіопольській трасі – 17-річний хлопець з багатодітної сім'ї Марк Редькін. Він допомагав в організації наймасштабнішої театралізованої одеської постановки під відкритим небом – "Останній шлях Христа", який щорічно організовують напередодні Великодня,

– пише канал телеграм-канал Одесса.Life.

Його знайомі пригадують, що хлопець був талановитим барабанщиком і гітаристом. У той злощасний день їхав на репетицію в Одесу. Похорони юнака відбудуться у вівторок, 24 вересня.

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Окрім нього, у ДТП загинула юна дівчина – 18-річна Христина Саустян. Дівчина займалася музикою і хотіла стати дизайнером.

Ще один загиблий – 42-річний Андрій Щербицький. 21 вересня чоловік поспішав до своєї дружини, яка перебувала в пологовому будинку в Одесі. У подружжя має народитися довгоочікуваний первісток. На жаль, чоловік так і не побачить свою дитину.

Що відомо про смертельну ДТП під Одесою?Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастило, сталося 21 вересня в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське на Одещині. На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали.



Правоохоронці з’ясували, що смертельна аварія під Одесою найімовірніше сталася через водія вантажівки. Його затримали. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".