Юрченко написал на водителя, в которого въехал во Львове, заявление о нападении, – СМИ

Народный избранник Александр Юрченко в центре Львова въехал на своем Mustang в другое авто, а затем набросился на его водителя. По информации СМИ, политик решил написать заявление на потерпевшего.

Мол, якобы именно он напал на него, а не наоборот. Об этом журналистам рассказал сам Всеволод Боровец, пострадавший в ДТП с участием Юрченко.

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По словам Боровца, с утра 9 июля ему звонят из полиции и вызывают на допрос. Действительно ли бывший "слуга народа" написал заявление на потерпевшего – пока неизвестно. 24 канал пытается дозвониться до правоохранителей, чтобы получить официальный комментарий.

Авария с участием Юрченко во Львове: что известно

Народный депутат Александр Юрченко въехал на автомобиле Mustang в Volkswagen Jetta в центре Львова. Вместо извинений тот набросился на пострадавшего водителя и избил его.

Как пояснил сам пострадавший, политик пытался скрыться, но ему не удалось это – из-за пробок. Юрченко набросился на Боровца, когда тот начал снимать все происходящее на видео.

Полицейские повезли нардепа на экспертизу, поскольку заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Официальных результатов пока нет.

Впрочем, другой нардеп Гео Лерос – опубликовал в своем фейсбуке заключения медосмотра. Там указано, что Юрченко действительно находился под наркотиками во время совершения ДТП.