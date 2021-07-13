Отставка Авакова – это долгая подковерная борьба Офиса Президента с тем, чтобы иметь более контролируемого главу МВД. Об этом в эфире сказал представитель фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
К теме Он близок к Авакову, – Лещенко о предполагаемом новом главе МВД
Юрчишин: Ермак убедил Зеленского
По его словам, в соответствующем ведомстве затормозились реформы.
Звучат фамилии Татарова, Данилова. Общество просило, чтобы он (Татаров – 24 канал) ушел в отставку, а так он пойдет на повышение,
– подчеркнул Юрчишин.
Он отметил, что вероятно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убедил Владимира Зеленского в том, что при вероятной досрочной президентской кампании на посту руководителя главы МВД надо иметь 100-процентного своего человека.
"Поэтому сейчас все слухи о вероятной отставке Авакова актуализировались и "вылились" в заявление", – сказал Юрчишин.
Юрчишин предположил, кто заменит Авакова: смотрите видео
Коротко об отставке Авакова
- Информация о вероятной отставке Авакова появилась в СМИ 13 июля. Но уже впоследствии он написал заявление о своей отставке.
- На такое решение отреагировал заместитель главы МВД Антон Геращенко, поблагодарив Авакова.
- Зеленский предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру Дениса Монастырского, который возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.