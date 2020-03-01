Юрчишин из "Голоса" сказал, сколько зарабатывает в Раде

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал, что его официальная зарплата народного депутата составляет примерно 40 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу. Однако отметил, что с вычетом налогов и в зависимости от посещения, "на руки" получает где-то 34 тысячи гривен.

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"Еще столько даются на выполнение депутатских полномочий на работу в приемной, поездки в регионы. Это существенно меньше, чем я зарабатывал, когда работал в общественном секторе, а до того – в бизнесе. Это больше, чем зарабатывает часть украинского общества", – пояснил Юрчишин.

Я был сознателен, что у меня будут меньшие заработки, чем раньше. Это определенное чувство служения. Хотя, наверное, будет достаточно цинично звучать служение за такие средства, если это выше чем средняя зарплата в государстве. Это семейное решение. Мы знали, что доходы уменьшатся,

– сказал депутат.

Он считает, что зарплата в 50-70 тысяч гривен была бы достаточной для народного депутата. Однако это бы вызвало у многих людей вопросы.

"Что прежде всего нужно сделать депутатам – это вывести экономику Украины из тени. Около 60% экономики – в тени. Чтобы общество не было вынуждено прятать свои доходы и получать очень часто зарплату в конвертах. Тогда можно было бы говорить о зарплате в пределах 2,5 тысячи долларов", – добавил нардеп.



Сколько зарабатывают депутаты в Украине и Европе / Инфографика 24 канала

Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишином: