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      Юрчишин з "Голосу" сказав, скільки заробляє у Раді

      - Читать новость на русском
      Ярослав Юрчишин / pravda.com.ua

      Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин розповів, що його офіційна зарплата як народного депутата становить приблизно 40 тисяч гривень.

      Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу. Однак зазначив, що з вирахуванням податків та в залежності від відвідування, "на руки" отримує десь 34 тисяч гривень.

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      "Ще стільки даються на виконання депутатських повноважень: на роботу в приймальні, поїздки в регіони. Це суттєво менше, ніж я заробляв, коли працював в громадському секторі, а до того – в бізнесі. Це більше, ніж заробляє частина українського суспільства", – пояснив Юрчишин. 

      Я був свідомий, що в мене будуть менші заробітки, ніж раніше. Це певне відчуття служіння. Хоча, напевно, буде достатньо цинічно звучати служіння за такі кошти, якщо це вище ніж середня зарплата в державі. Це родинне рішення. Ми знали, що прибутки зменшаться,
      – сказав депутат. 

      Він вважає, що зарплата у 50 – 70 тисяч гривень була б достатньою для народного депутата. Однак це б викликало у багатьох людей питання. 

      "Що насамперед потрібно зробити депутатам – це вивести економіку України з тіні. Близько 60% економіки – в тіні. Щоб суспільство не було змушене ховати свої прибутки і отримувати дуже часто зарплату в конвертах. Тоді можна було б говорити про зарплату в межах 2,5 тисячі доларів", – додав нардеп. 


      Скільки заробляють депутати в Україні та Європі / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином: 

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Партія Голос Ярослав Юрчишин Верховна Рада Зарплата
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