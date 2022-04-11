Юридически претензий не имею, но НАТО несет ответственность за войну в Украине, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS. Во время разговора у него спросили, считает ли он и дальше, что НАТО и краны Запада несут ответственность за убийства украинцев в войне, которую начала Россия.

Ведущий зацитировал обращение Зеленского к саммиту НАТО 4 марта, на котором Президент Украины заявил, что "все погибшие в этот день люди погибнут также из-за вас, из-за вашей слабости". Так тогда Зеленский отреагировал на отказ Альянса "закрыть небо" над Украиной и почти полное отсутствие военной помощи для борьбы с российскими оккупантами.

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Зеленский ответил на вопрос, несут ли ответственность те страны, которые решили не воевать во Второй мировой войне, и через чьи территории без боя прошла нацистская армия? А также виноваты ли люди, на чьих квартирах жили нацистские офицеры, а они их обслуживали?

"Несет ли весь мир ответственность перед, прежде всего, геноцидом еврейского народа, если мы говорим о Второй мировой войне? Хотя много национальностей пострадало и стран. Да, несет", – заявил Зеленский.

По его словам, эти люди хоть и не убивали никого, но на них тоже есть ответственность за военные преступления, которые в то время совершали нацисты.

Именно это я имел в виду, когда говорил, что у меня нет юридически претензий к НАТО или некоторым лидерам стран НАТО. Потому что многие отношения с лидерами – они хорошие. Но в целом они несут ответственность, когда ты можешь "закрыть небо". Так страшно, что мировая война начнется. Это ужасно. Я понимаю это,

– заявил Зеленский.

Президент Украины заявил, что не может ежедневно оказывать давление на лидеров стран НАТО или народы этих стран, ведь все они боятся войны. Но, несмотря на это, мир таки несет ответственность за то, что происходит в Украине.