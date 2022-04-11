Ведучий зацитував звернення Зеленського до саміту НАТО 4 березня, на якому Президент України заявив, що "усі люди, які загинуть цього дня, загинуть також через вас, через вагу слабкість". Так тоді Зеленський відреагував на відмову Альянсу "закрити небо" над Україною, та майже повну відсутність військової допомоги для боротьби з російськими окупантами.

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Зеленський у відповідь запитав, чи несуть відповідальність ті країни, які вирішили не воювати у Другій світовій війні, і через чиї території без бою пройшла нацистська армія? А також чи винні люди, на чиїх квартирах жили нацистські офіцери, а вони їх обслуговували?

"Чи несе весь світ відповідальність перед, перш за все, геноцидом єврейського народу, якщо ми говоримо про Другу світову війну? Хоча багато національностей постраждало і країн. Так, несе", – заявив Зеленський.

За його словами, ці люди хоч і не вбивали нікого, але на них теж є відповідальність за воєнні злочини, які в той час вчиняли нацисти.

Саме це я мав на увазі, коли говорив, що в мене немає юридично претензій до НАТО або деяких лідерів країн НАТО. Тому що багато відносин з лідерами – вони гарні. Але, в цілому, вони несуть відповідальність, коли ти можеш "закрити небо". Так страшно, що почнеться світова війна. Це страшно. Я розумію це,

– заявив Зеленський.

Президент України заявив, що не може щоденно тиснути на лідерів кран НАТО чи народи цих країн, адже всі вони бояться війни. Та, попри це, світ таки несе відповідальність за те що коїться в Україні.