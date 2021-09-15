Для этого у него есть все необходимые инструменты. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Рябошапка: закон об олигархах дает президенту дополнительные инструменты влияния

По его словам, у Владимира Зеленского есть руководитель Антимонопольного комитета – это человек, которого он лично назначил. Именно этот орган отвечает за то, чтобы не было монопольных злоупотреблений.

К тому же президент руководит судебной, правоохранительной системой. Поэтому может устранить собственноручно влияние олигархов на судей, прокуроров, парламент. Впрочем, глава государства заявил, что не может с этой проблемой ничего сделать, поэтому необходимо принять дополнительный закон.

Это – юридический трэш,

– подчеркнул Рябошапка.

И добавил, закон не запрещает быть олигархом и злоупотреблять этим лицам своим положением и влиянием на политику или экономику. Документ лишь дает дополнительные инструменты президенту: сначала кого-то признать олигархом, а потом на него влиять.

"Таким образом президент якобы перебрасывает ответственность с себя, кто должен был бороться с олигархическим строем. И при этом перенаправляет народный гнев на классового врага и получает дополнительную поддержку", – отметил экс-генпрокурор.

Интервью с Русланом Рябошапкой: смотрите видео 24 канала

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