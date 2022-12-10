Герой Украины и сын героя: во Львове простились с Юрием Шухевичем

10 декабря 2022, 14:50
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Максим Козицкий

Во Львове 10 декабря простились с Юрием Шухевичем. Он ушел из жизни 22 ноября.

Юрий Шухевич – сын Романа Шухевича – умер на 90-м году жизни в Мюнхене. Там герой находился на лечении.

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Причину смерти Шухевича пока не раскрывают. Здоровье мужчины подорвали долгие годы ссылки в советских лагерях. Простились с Шухевичем во Львове. Подробности рассказал Максим Козицкий.

Герой Украины, политический деятель, диссидент, политзаключенный, член Украинской Хельсинкской Группы, сын генерал-хорунжего Романа Шухевича. Сегодня Львовщина простилась с Юрием Шухевичем. Вечная память,
– говорится в сообщении.

Прощались с героем в храме Гарнизона. Похоронили героя на Лычаковском кладбище.

Что известно о Юрии Шухевиче

  • Юрий Шухевич – сын легендарного Романа Шухевича. Родился в селе Оглядов (Червоноградский район) – Львовщина. Вошел в историю как политик, диссидент, нардеп Украины VIII созыва, член Украинской Хельсинкской Группы.
  • 28 лет провел в лагерях.
  • Летом 2006 года его удостоили звания Героя Украины.
  • За несколько дней до начала полномасштабного нападения России на Украину спрогнозировал, что эта война станет началом развала России.

Автор: Мар'яна Бекало