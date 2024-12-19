Их, вместе с Бойко, лишить мандатов невозможно, но реально уменьшить их пророссийское влияние. Такое мнение 24 Каналу выразила народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко, отметив, что бывшие члены фракции "ОПЗЖ" активно голосуют, что становится препятствием для принятия важных для Украины решений.

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Главная проблема голосования

Чтобы отозвать Бойко с должности не хватило 9 голосов, зато "за" проголосовали 217 человек. По словам народного депутата, еще в 2022 году ВР запретила деятельность пророссийских партий. Партия "ОПЗЖ", которую возглавлял Бойко, лично тесно сотрудничала с Владимиром Путиным. После этого все депутаты из бывшей "ОПЗЖ" просто создали 2 группы, которые до сих пор действуют в парламенте.

К сожалению, на почти третий год полномасштабного вторжения я не могу сказать, что в Верховной Раде все депутаты патриотические. Это мы видим на примере голосований и по запрету Московского патриархата, и по переименованию населенных пунктов в рамках декоммунизации,

– подчеркнула Васильченко.

Между тем для Бойко и его сторонников его пророссийские высказывания, которые возмутили общество, на почти 11 году войны являются нормальными. Народный депутат отметила, что парламентарии должны реагировать на это соответственно.

Однако, согласно действующему законодательству Украины, лишить мандата Бойко невозможно. Такой процесс происходит только в определенных случаях, если правоохранительные органы Украины имеют соответствующие доказательства.

Заметьте! Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада проведет повторное голосование об исключении Бойко из парламентского комитета по правам человека.

Однако депутаты могут голосовать за назначение на те или иные должности в комитетах Верховной Рады. Васильченко отметила, что это первый шаг к уменьшению пророссийского влияния в украинской власти.

Почему не хватило голосов? В течение 3 лет бывшие члены фракции "ОПЗЖ" активно голосуют с монобольшинством и отдают свои голоса за законопроекты. Им удобно, чтобы представители российской агентуры присутствовали в парламенте и голосовали,

– объяснила народный депутат.

Она добавила, что это очень рискованный шаг и пренебрежение к украинскому обществу, а особенно к украинским военным, которые защищают Украину от агрессора.

К слову, против отзыва Бойко проголосовали только в его фракции. Там "против" голосовали именно Александр Колтунович, Юлий Иоффе и Юрий Павленко.

Зато среди тех, кто не проголосовал за отзыв, больше всего было депутатов из партии "Слуга народа", а также члены от "Европейской солидарности", "Батькивщины" и внефракционные депутаты.