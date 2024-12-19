Їх, разом з Бойком, позбавити мандатів неможливо, але реально зменшити їхній проросійський влив. Таку думку 24 Каналу висловила народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко, зауваживши, що колишні члени фракції "ОПЗЖ" активно голосують, що стає перешкодою для прийняття важливих для України рішень.

Дивіться також Нардеп зі "Слуги народу" Куницький осів у США та 3 місяць не вертається в Україну, – ЗМІ

Головна проблема голосування

Щоб відкликати Бойка з посади не вистачило 9 голосів, натомість "за" проголосували 217 осіб. За словами народної депутатки, ще у 2022 році ВР заборонила діяльність проросійських партій. Партія "ОПЗЖ", яку очолював Бойко, особисто тісно співпрацювала з Владіміром Путіним. Після цього всі депутати з колишньої "ОПЗЖ" просто створили 2 групи, які досі діють у парламенті.

На жаль, на майже третій рік повномасштабного вторгнення я не можу сказати, що у Верховній Раді усі депутати патріотичні. Це ми бачимо на прикладі голосувань і щодо заборони Московського патріархату, і щодо перейменування населених пунктів в рамках декомунізації,

– підкреслила Васильченко.

Тим часом для Бойка та його прихильників його проросійські висловлювання, які обурили суспільство, на майже 11 році війни є нормальними. Народна депутатка наголосила, що парламентарі повинні реагувати на це відповідно.

Проте, згідно із чинним законодавством України, позбавити мандату Бойка неможливо. Такий процес відбувається лише у певних випадках, якщо правоохоронні органи України мають відповідні докази.

Зауважте! Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада проведе повторне голосування щодо виключення Бойка з парламентського комітету з прав людини.

Однак депутати можуть голосувати за призначення на ті чи інші посади в комітетах Верховної Ради. Васильченко зазначила, що це перший крок до зменшення проросійського впливу в українській владі.

Чому не вистачило голосів? Протягом 3 років колишні члени фракції "ОПЗЖ" активно голосують з монобільшістю та віддають свої голоси за законопроєкти. Їм зручно, щоб представники російської агентури були присутні в парламенті та голосували,

– пояснила народна депутатка.

Вона додала, що це дуже ризикований крок та зневага до українського суспільства, а особливо до українських військових, які захищають Україну від агресора.

До слова, проти відкликання Бойка проголосували лише в його фракції. Там "проти" голосували саме Олександр Колтунович, Юлій Іоффе та Юрій Павленко.

Натомість серед тих, хто не проголосував за відкликання, найбільше було депутатів з партії "Слуга народу", а також члени від "Європейської солідарності", "Батьківщини" та позафракційні депутати.