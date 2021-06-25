Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов. Он пояснил, что после 6 месяцев пребывания в должности внештатного советника министра обороны Украины, 18 мая сложил полномочия.

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Такое решение Бутусов принял из-за сознательного уничтожения системы обороны Украины и антигосударственных действий министра обороны Андрея Тарана. Он полностью сорвал оборонный заказ Украины 2020 года.

Таран сознательно сорвал гособоронзаказ

По словам журналиста, последние изменения в гособоронзаказе приняли в мае 2020 года, а затем меняли их еще более 10 раз. Последние контракты на 2020 год министр заключил 29 декабря, чем нарушил законодательство. Фактически, сорвал выполнение годовой программы.

Таран является полностью человеком Андрея Ермака, председателя Офиса Президента. Эти "миротворческие" действия по уничтожению украинской оборонной промышленности – это ответственность не только Тарана, но и Ермака,

– сказал Бутусов.

Кроме того, он отметил, что аналогичная ситуация повторяется и в этом году. "Прошло полгода и они только приняли гособоронзаказ", – подчеркнул журналист. Пока не заключаются контракты и сознательно срываются важные оборонные программы.

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