Про це розповів журналіст Юрій Бутусов. Він пояснив, що після 6 місяців перебування на посаді позаштатного радника міністра оборони України, 18 травня склав повноваження.

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Таке рішення Бутусов прийняв через свідоме знищення системи оборони України і антидержавні дії міністра оборони Андрія Тарана. Він повністю зірвав оборонне замовлення України 2020 року.

Таран свідомо зірвав держоборонзамовлення

За словами журналіста, останні зміни до держоборонзамовлення ухвалили у травні 2020 року, а потім змінювали їх ще понад 10 разів. Останні контракти на 2020 рік міністр уклав 29 грудня, чим порушив законодавство. Фактично, зірвав виконання річної програми.

Таран є повністю людиною Андрія Єрмака, голови Офісу Президента. Оці "миротворчі" дії по знищенню української оборонної промисловості – це відповідальність не тільки Тарана, а й Єрмака,

– зауважив Бутусов.

Крім того, він наголосив, що аналогічна ситуація повторюється й у цьому році. "Пройшло пів року і вони тільки ухвалили держоборонзамовлення", – підкреслив журналіст. Наразі не укладаються контракти й свідомо зриваються важливі оборонні програми.

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