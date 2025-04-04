На Днепропетровщине взорвали авто депутата горсовета Юрия Федько: что о нем известно

Утром 4 апреля на Днепропетровщине взорвали авто местного чиновника Юрия Федько, он погиб. Что известно о Юрии Федько и его политической карьере.

Федько довольно долгое время возглавлял Приднепровский энергостроительный техникум. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Известно".

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Что известно о Юрии Федько

Около 07:40 в жилом массиве Приднепровск в Днепре взорвалось авто. В транспортном средстве на момент взрыва был Юрий Федько – глава Левобережной администрации города – с женой.

61-летний Юрий Федько погиб, а его жена получила травмы и находится в больнице.

Он родился в 1964 году в Желтых Водах и имел четыре высших образования: история, менеджмент, право и публичное управление. В 1997 – 2015 годах возглавлял Приднепровский энергостроительный техникум, пройдя путь от преподавателя до директора.

Федько начинал политическую карьеру в партии "УКРОП", был приближен к действующему мэру Днепра Борису Филатову и некоторое время был его помощником. В 2015 – 2021 годах руководил Самарским райсоветом в Днепре, а затем, как депутат от партии "Пропозиция", в 2021 стал главой Левобережной администрации Днепра.

Там находится жилой массив Приднепровский, где расположена ТЭС. Туда довольно часто били оккупанты. Район сталкивается и с социально-экономическими проблемами. Там периодически возникают скандалы, связанные с перебоями водоснабжения, вывозом мусора и другими коммунальными вопросами. Одним из самых громких стал вопрос приватизации стадиона "Авангард".

В 2023 году задекларировал заработок в 371,6 тысячи гривен. Более четырех тысяч Федько получил от банковских процентов. Его жена директор колледжа энергетических и информационных технологий, заработала почти 400 тысяч. На работе по совместительству она получила еще почти тридцать тысяч.

В банках Юрий хранит 178,7 тысячи гривен, Анжелика – 21,8 тысячи гривен. Наличными средствами Федько задекларировал 460 тысяч гривен, 15,5 тысячи долларов и 6,4 тысячи евро. У его жены наличными есть сто тысяч гривен.

Юрий Федько задекларировал квартиру в Днепре 64 кв. м. Другой недвижимости не имеет. Единственное транспортное средство в семье зарегистрировано на жену Анжелику – HYUNDAI SANTA FE 2011 года выпуска.