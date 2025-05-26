Был украинским ученым и общественным деятелем: умер нардеп трех созывов Юрий Гнаткевич

В понедельник, 26 мая, отошел в вечность народный депутат Украины первого, пятого и шестого созывов Юрий Гнаткевич. Политику было 85 лет.

На протяжении своей парламентской деятельности он занимался вопросами образования, науки, духовности и национального возрождения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Что известно о Юрии Гнаткевиче

Юрий Васильевич Гнаткевич был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом и активным общественным деятелем.

В 1956 году его условно осудили за "антисоветскую агитацию", а именно за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа. Нардеп также был награжден орденом "За заслуги" третьей степени.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича,

– говорят в Верховной Раде.

Там добавляют, что Юрий Гнаткевич навсегда останется в памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал для развития Украины. А также выражают искренние соболезнования его семье и близким.

К слову, 22 апреля после продолжительной болезни умер бывший народный депутат Украины Николай Жук. В последние дни жизни он находился в Киеве и ожидал сложную операцию по пересадке сердца.