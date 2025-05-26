Упродовж своєї парламентської діяльності він опікувався питаннями освіти, науки, духовності та національного відродження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду Україну.

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Що відомо про Юрія Гнаткевича

Юрій Васильович Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом та активним громадським діячем.

У 1956 році його умовно засудили за "антирадянську агітацію", а саме за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу. Нардеп також був нагороджений орденом "За заслуги" третього ступеня.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича,

– кажуть у Верховній Раді.

Там додають, що Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України. А також висловлюють щирі співчуття його родині та близьким.

До слова, 22 квітня після тривалої хвороби помер колишній народний депутат України Микола Жук. В останні дні життя він перебував у Києві та очікував на складну операцію з пересадки серця.