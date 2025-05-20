Він відійшов у вічність вночі 20 травня. Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ростислава Тістика.

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Помер громадський активіст Андрій Вихопень

Стало відомо, що Андрій Вихопень помер у ніч з 19 на 20 травня. Наразі про причини смерті не повідомляють.

Чоловікові було 55 років.

Бракує слів… Сьогодні вночі відійшов у вічність Андрій Григорович Вихопень. Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна памʼять та царство небесне Андрію Григоровичу…

– написав на своїй сторінці народний депутат Ростислав Тістик.

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Нагадаємо, нещодавно померла заслужена артистка України, кавалерка Ордену Княгині Ольги III ступеня, членкиня Національної спілки театральних діячів, акторка Людмила Ігнатенко. Їй було 82 роки.