Юрий Голик издаст на украинском языке 6 лучших бизнес-книг по версии Forbes

Запрет на ввоз книг из России и Беларуси открыл новые ниши для отечественных издателей. Однако до сих пор Украина отстает по скорости издания зарубежных бестселлеров, особенно бизнес-литературы.

С частной инициативой – приобрести права, перевести на украинский и напечатать в издательстве "Фолио" шесть книг из топа Forbes за 2022 год – выступил предприниматель Юрий Голик. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

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Первой украинские читатели увидят CEO Excellence авторов Кэролин Дьюар, Скотта Келлера и Викрама Малготры. В ней консультанты компании McKinsey рассказывают о шести внутренних "настроек", которые отличают настоящих лидеров среди других людей. Как пишет Юрий Голик, перевод уже готов. В магазинах издание будет уже через два-три месяца.

На очереди – другие бизнес-бестселлеры. В частности:

Butler to the World Оливера Булло, Power Failure: The Rise and Fall of an American Icon Уильяма Д. Коэна;

When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm Уолта Богдановича и Майкла Форсайта;

The Power Law. Venture Capital and the Art of Disruption Себастьяна Маллаби;

Money Men Дэна МакКрама.

Какие бестселлеры переведут на украинский / Фото из соцсетей Юрия Голика

Предприниматель отмечает, что такая инициатива не слишком ценная. Каждый украинский бизнесмен в силах сделать ассортимент украинских магазинов шире и дать доступ украинцам к качественной современной литературе, высоко оцененной в мире. К тому же это даст издателям работу и стимул самостоятельно расширять книжную линию, когда украинцы своими покупками продемонстрируют спрос и коммерческую целесообразность изданий.

Находите книги, которые хотите издать. Выбираете издательство. Договариваетесь, что финансируете приобретение прав на книгу, перевод и первый тираж – таким образом вы берете все риски на себя. И дальше наблюдаете, как профессиональное издательство все воплощает в жизнь. Это мой личный вклад в то, чтобы менеджеры, бизнесмены, предприниматели, студенты и чиновники в нашей стране могли читать лучшие мировые книги на украинском языке,

– отмечает Юрий Голик.