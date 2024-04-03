З приватною ініціативою – придбати права, перекласти українською та надрукувати у видавництві "Фоліо" шість книжок з топу Forbes за 2022 рік – виступив підприємець Юрій Голик. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Першою українські читачі побачать CEO Excellence авторів Керолін Дьюар, Скотта Келлера та Вікрама Малготри. В ній консультанти компанії McKinsey розповідають про шість внутрішніх "налаштувань", які вирізняють справжніх лідерів серед інших людей. Як пише Юрій Голик, переклад вже готовий. В книгарнях видання буде вже за два-три місяці.

На черзі – інші бізнесові бестселери. Зокрема:

Butler to the World Олівера Булло, Power Failure: The Rise and Fall of an American Icon Вільяма Д. Коена;

When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm Уолта Богдановича та Майкла Форсайта;

The Power Law. Venture Capital and the Art of Disruption Себастьяна Маллабі;

Money Men Дена МакКрама.

Які бестселери перекладуть українською / Фото з соцмереж Юрія Голика

Підприємець зазначає, що така ініціатива не надто коштовна. Кожен український бізнесмен в силах зробити асортимент українських книгарень ширшим і дати доступ українцям до якісної сучасної літератури, високо оціненої у світі. До того ж це дасть видавцям роботу та стимул самостійно розширювати книжкову лінію, коли українці своїми покупками продемонструють попит та комерційну доцільність видань.

Знаходьте книги, які бажаєте видати. Вибираєте видавництво. Домовляєтесь, що фінансуєте придбання прав на книгу, переклад та перший тираж – таким чином ви берете всі ризики на себе. І далі спостерігаєте, як професійне видавництво все втілює в життя. Це мій особистий внесок у те, щоб менеджери, бізнесмени, підприємці, студенти та чиновники в нашій країні могли читати найкращі світові книги українською мовою,

– зазначає Юрій Голик.