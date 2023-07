Про це у фейсбуці повідомив Юрій Голик. Він пояснив, що разом із гендиректором видавництва "Фоліо" Олександром Красовицьким отримали права на видання цих книг.

Дивіться також Світ хоче чути наші голоси: книжки про блокаду Маріуполя вийдуть в інших країнах

Голик розповів, що в Україні видадуть, зокрема, книги "When McKinsey Comes to Town", "The Power Law" та "CEO Excellence". Остання, за його словами, вже готується до друку.

Нещодавно журнал Fortune опитав керівників зі списку "Fortune 500" і запитав їх: "Яку найкращу книгу ви прочитали за минулий рік?". "CEO Excellence" була однією з чотирьох книжок, номінованих більше, ніж одним із 41-го генерального директора, які відповіли на запитання,

– написав Голик.

Книга "CEO Excellence" вже у друці / Фото McKinsey & Company Brasil

Нагадаємо, що в Україні пройшов випробування польотний комплекс БпЛА "STING A", розробку та виробництво яких Голик запустив спільно з військовослужбовцем ЗСУ та колишнім тенісистом Сергієм Стаховським. Цей комплекс вже їде на фронт, де у тестовому режимі штурмуватиме позиції та техніку окупантів трикілограмовими боєприпасами.