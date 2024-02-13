Юрий Голык показал новый ударный дрон STING-3 Mad Max

Украинские инженеры сконструировали новую модель ударного дрона военного назначения STING-3 Mad Max. Беспилотник уже успешно протестировали на тыловых полигонах, и теперь он готов к полетам непосредственно на фронте.

Об этом на своей странице рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голык, который вместе с партнерами и собрал команду конструкторов этого и ряда других БПЛА.

Первыми STING-3 на фронте используют военные 13 бригады НГУ "Хартия". Боевая нагрузка дрона составляет 3 килограмма, а дальность связи для управления "птичкой" – целых 50 километров. В настоящее время она даже превышает дальность полета коптера. Как отметил предприниматель, беспилотник оснащен чрезвычайно защищенной системой радиоуправления. Она обеспечивает лучшую из возможных радиолинию, а телеметрия защищена от помех. Здесь использована технология ППРЧ – псевдослучайная перестройка рабочей частоты, что делает STING-3 более защищенным от российских средств РЭБ.



Дроны STING-3 первыми используют военные 13 бригады НГУ "Хартия" / Фото Юрия Голыка



Дроны STING-3 первыми используют военные 13 бригады НГУ "Хартия" / Фото Юрия Голыка

Тестовый образец. Мы работали над ним несколько месяцев. Не все получалось сразу. Но теперь аппарат готов. Держу кулаки, чтобы он показал на фронте все, на что способен, и нанес оккупантам максимальный вред,

– отметил Юрий Голык.

Предыдущую версию дрона STING-2 отправили на проверку в боевых условиях еще в декабре. До того, по стандартной для разработчиков процедуре, модель проверили в тылу – она подтвердила и свои летные характеристики, и ловкость "работы" с грузом.