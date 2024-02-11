Глава Львовского облсовета Юрий Холод стал участником телешоу "МастерШеф"

Исполняющий обязанности председателя Львовского областного совета Юрий Холод стал участником популярного кулинарного телешоу. Он принял участие в шоу "МастерШеф" на канале СТБ.

Об этом стало известно из выпуска нового сезона кулинарного шоу, который вышел в эфир вечером 10 февраля, информирует 24 Канал.

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Руководитель Львовского облсовета стал участником телешоу "МастерШеф"

Председатель Львовского облсовета во время отбора приготовил яворовский пирог и рассказал, что он внесен в культурное наследие ЮНЕСКО.

Кроме этого, Юрий Холод подарил ведущим яворовские игрушки на елку, также внесены в национальный перечень культурного наследия.



Юрий Холод стал участником "МастерШеф": смотрите видео

Это наша история, такие игрушки на Львовщине делает, может, из 10 хозяек. Если мы живем в Украине и продолжаем поддерживать Украину, то должны делать такие подарки, потому что это наша история,

– сказал Юрий Холод.

Что известно о Юрии Холоде

Это уже 13-й сезон кулинарного реалити-шоу, выходящего на телеканале СТБ с 2011 года.

Юрий Холод был заместителем председателя Львовской ОГА Максима Козицкого с 2019 года. Уже в 2020 году он стал депутатом Львовского облсовета и заместителем председателя ЛОР Ирины Гримак.

Холод начал исполнять обязанности председателя ЛОР после отставки Ирины Гримак.

32-летнему Юрию Холоду, как и ряду депутатов Львовского облсовета, вручали повестки в 2023 году.

Известно, что ранее Юрий Холод фигурировал в журналистских расследованиях о побеге военнообязанных мужчин за границу с помощью системы "Шлях" и исчезновении 10 тысяч аптечек для военных, которые передали в Украину американские волонтеры.