Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, украинские военные не могут сбивать 6 типов ракет и реактивные снаряды РСЗО.

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Силы ПВО не могу сбивать баллистику

"Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" – это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Фактически весь свой стратегический запас "Искандер-М" россияне потратили в начале войны, поэтому впоследствии начали применять устаревшие комплексы "Точка-У". По Краматорскому вокзалу, например. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты РСЗО, как "Смерч", – рассказал Игнат.

Он объяснил, что эти ракеты летят быстро и по баллистической траектории. По его словам, ракеты фактически падают на цель с огромной быстротой.

Для того чтобы сбить уже падающее, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы также относим и зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров.

– сказал спикер Воздушных Сил.

Он также добавил, что при использовании С-300, чем больше расстояние от места запуска, тем больше неточность. Поэтому, как говорит Игнат, оккупанты часто попадают не туда, куда хотели, в результате чего гибнут мирные люди. "В таком применении – это ничто иное как оружие терроризма", – сказал спикер.

Также силы ПВО Украины не могут сбивать ракету Х-22, которая "хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 – 5 тысяч километров в час".

Игнат объяснил, что ее запускают с очень большой высоты, "и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика".

Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 кг. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге.

– рассказал он.

Аналогичная ситуация по сверхзвуковым противокорабельным крылатым ракетам берегового базирования Р-800 "Оникс", которыми россияне часто атакуют Одесскую область. Кроме того, украинские силы ПВО не могут сбивать гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", что применяется с самолетов МиГ-31К.

"Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшее время на реагирование техники и человека", – отметил Юрий Игнат.

Обратите внимание. Россия 9 марта выпустила по Украине сразу 6 "Кинжалов". Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали около 20 "Кинжалов". В месяц Россия может производить 1 – 2 "Кинжала". Враг имеет около полусотни этих ракет.

"Кроме того, также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности – так сказать, низшего, тактического звена. Но они в большинстве своем несут угрозу только вблизи линии боевого столкновения", – резюмировал. Игнатий.

Какие ракеты пока не могут сбивать силы ПВО