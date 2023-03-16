Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наразі українські військові не можуть збивати 6 типів ракет і реактивні снаряди РСЗВ.

Дізнайтесь більше Які ракети може збивати Україна та для чого нам F-16: інтерв'ю з Юрієм Ігнатом

Сили ППО не можу збивати балістику

"Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч", – розповів Ігнат.

Він пояснив, що ці ракети летять швидко й по балістичній траєкторії. За його словами, ракети фактично падають на ціль з величезною швидкістю.

Для того, щоб збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. До балістики ми також відносимо і зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів,

– сказав речник Повітряних Сил.

Він також додав, що під час використання С-300, що більша відстань від місця запуску, то більша неточність. Тому, як каже Ігнат, окупанти часто потрапляють не туди, куди хотіли, внаслідок чого гинуть мирні люди. "У такому застосуванні – це ніщо інше як зброя тероризму", – сказав речник.

Також сили ППО України наразі не можуть збивати ракету Х-22, яка "хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину".

Ігнат пояснив, що її запускають з дуже великої висоти, "і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика".

Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці,

– розповів він.

Аналогічна ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 "Онікс", якими росіяни часто атакують Одеську область. Крім того, українські сили ППО не можуть збивати гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К.

"Складність її ураження умовно в кілька разів вища, ніж тієї ж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини", – зазначив Юрій Ігнат.

Зверніть увагу. Росія 9 березня випустила по Україні відразу 6 "Кинджалів". Всього від початку повномасштабного вторгнення окупанти використали близько 20 "Кинджалів". У місяць Росія може виготовлювати 1 – 2 "Кинджали". Ворог має близько пів сотні цих ракет.

"Окрім того, також не збиваються "вузькопрофільні" авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності – так би мовити, нижчої, тактичної ланки. Але вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення", – резюмував Ігнат.

Які ракети наразі не можуть збивати сили ППО